Gia Lai ghi nhận 1 trường hợp nhiễm vi khuẩn gây bệnh Whitmore

(GLO)- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Gia Lai vừa ghi nhận ca bệnh Whitmore đầu tiên trong năm 2026. Bệnh nhân là chị K.H (SN 1987, trú tại làng Mook Trang, xã Ia Dom), đang điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực - chống độc, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai.

Được biết, bệnh nhân khởi phát bệnh từ ngày 16-4-2026 và nhập viện ngày 19-4.

Theo thông tin từ người nhà bệnh nhân: Ngày 18-4, sau khi làm việc tại Đội 21 thuộc thôn Cửa Khẩu (xã Ia Dom) trở về nhà tại làng Mook Trang, bệnh nhân bị sốt, đau nhức khắp người, miệng khô, ăn uống kém và được người nhà đưa đến Trung tâm Y tế Đức Cơ để được thăm khám. Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Gia Lai để tiếp tục điều trị.

Ngày 19-4, bệnh nhân nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai trong trạng thái lơ mơ, da niêm mạc hồng, vã mồ hôi, thở nhanh...

Bệnh nhân thường xuyên làm việc tại khu vực Đội 21, làng Cửa khẩu, xã Ia Dom. Ảnh: Dung Dung

Về yếu tố dịch tễ, bệnh nhân làm nghề nông nên thường xuyên tiếp xúc với đất, nước bùn, tắm giặt ở sông và có trồng lúa nước. Gia đình bệnh nhân không chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Trong vòng 21 ngày trước khi nhập viện, bệnh nhân cùng chồng đi làm ở Đội 21.

Kết quả xét nghiệm ghi nhận: Bệnh nhân dương tính với vi khuẩn Burkholderia pseudomallei, tác nhân gây bệnh Whitmore. Đây là ca bệnh đầu tiên tại tỉnh Gia Lai trong năm 2026. Bệnh nhân có tiền sử đái tháo đường. Hiện tại, bệnh nhân đã cai máy thở được 2 ngày, tiếp tục được điều trị tích cực.

Sau khi phát hiện ca bệnh, ngành Y tế đã thông báo thông tin ca bệnh cho Trung tâm Y tế Đức Cơ, phối hợp điều tra ca bệnh tại địa phương, khu vực bệnh nhân đi làm và báo cáo theo quy định. Đồng thời, tổ chức truyền thông trực tiếp tại hộ gia đình và các hộ lân cận về bệnh Whitmore cũng như cách thức phòng bệnh.

Ngoài ra, ngành Y tế tiến hành giám sát tại hộ gia đình, cộng đồng và giám sát chủ động theo dõi sức khỏe chồng bệnh nhân cùng những người làm việc tại khu vực Đội 21, làng Cửa khẩu, xã Ia Dom trong vòng 14 ngày tới.

Qua giám sát, gia đình bệnh nhân không có người mắc bệnh tương tự và tại làng Mook Trang nơi bệnh nhân sinh sống cũng không có ai mắc bệnh tương tự.

Ngành chức năng tiến hành cắm biển cảnh báo nơi khu vực có nguy cơ nhiễm vi khuẩn Burkholderia pseudomallei. Ảnh: Dung Dung

Được biết, Whitmore là bệnh nhiễm trùng ở người và động vật do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei gây ra. Vi khuẩn sống trong đất, nước bị nhiễm khuẩn và xâm nhập chủ yếu qua da. Tại Việt Nam, ca bệnh đầu tiên được ghi nhận năm 1925, sau đó bệnh xuất hiện tại các địa phương trong cả nước và gia tăng trong thời gian gần đây. Bệnh có biểu hiện lâm sàng rất đa dạng, khó chẩn đoán và tỷ lệ tử vong cao ở những trường hợp viêm phổi nặng, nhiễm trùng huyết và sốc nhiễm trùng. Những người có bệnh nền (tiểu đường, bệnh gan, thận, phổi mạn tính,...) có nguy cơ cao mắc bệnh.

Để phòng ngừa bệnh Whitmore, người dân cần sử dụng ủng, găng tay, quần áo dài khi làm vườn, làm ruộng hoặc dọn dẹp vệ sinh môi trường. Hạn chế tắm giặt trực tiếp dưới sông suối tại khu vực nghi ngờ ô nhiễm. Nên sử dụng nước đã qua lắng lọc và khử trùng.

Bên cạnh đó, người dân thực hiện ăn chín, uống chín. Vệ sinh thân thể bằng xà phòng ngay sau khi đi làm về. Nếu có vết thương hở, phải rửa sạch bằng sát trùng và băng kín, tuyệt đối không để tiếp xúc với bùn đất.

Nếu có biểu hiện sốt cao, rét run, ho đờm mủ, viêm phổi, áp xe, người dân cần báo cáo ngay cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để xử lý.