Những loại rau giúp làm chậm quá trình hình thành nếp nhăn

(GLO)- Nếp nhăn là dấu hiệu lão hóa tự nhiên của làn da, song chế độ ăn uống khoa học có thể góp phần làm chậm quá trình này. Một số loại rau giàu vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa không chỉ giúp bảo vệ collagen mà còn tăng độ đàn hồi, hỗ trợ duy trì làn da tươi trẻ theo thời gian.

Cải bó xôi

Cải bó xôi dồi dào vitamin C, canxi cùng nhiều hợp chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe. Trong đó, vitamin C đóng vai trò quan trọng trong quá trình tổng hợp collagen, giúp da duy trì độ đàn hồi và săn chắc. Loại rau này có thể được chế biến thành nhiều món ăn như salad, nấu canh, xào hoặc xay sinh tố.

Cà chua

Cà chua chứa nhiều lycopene có tính chất chống lão hóa mạnh mẽ. Hoạt chất này giúp che chắn, bảo vệ làn da không bị ảnh hưởng bởi các tác nhân ngoại cảnh như ô nhiễm và ánh nắng mặt trời.

Cà chua chứa nhiều lycopene có tính chất chống lão hóa mạnh mẽ. Ảnh: N.U

Ngoài ra, cà chua cũng chứa lượng lớn vitamin C, giúp thúc đẩy quá trình sản sinh collagen, góp phần duy trì độ săn chắc và đàn hồi của da. Cà chua có thể ăn tươi, làm nước ép hoặc sử dụng trong chế biến món ăn hằng ngày.

Bông cải xanh

Với hàm lượng cao vitamin C, vitamin K và các chất chống oxy hóa, bông cải xanh không chỉ giúp bảo vệ các sợi collagen hiện có khỏi sự phá hủy của các gốc tự do mà còn hỗ trợ cơ thể hình thành collagen mới.

Để giữ được giá trị dinh dưỡng, bạn nên ưu tiên các phương pháp chế biến bông cải xanh như hấp, luộc hoặc xào nhanh.

Ớt chuông

Ớt chuông là một trong những nguồn vitamin C tốt nhất, giúp làn da trông trẻ trung hơn, bảo vệ sự tấn công của các gốc tự do. Không chỉ vậy, vitamin A trong ớt chuông còn góp phần duy trì độ ẩm tự nhiên của da, củng cố hàng rào bảo vệ da, hỗ trợ ngăn ngừa mụn và giảm tình trạng kích ứng.

Loại thực phẩm này có thể dùng trong salad, các món xào hoặc làm nguyên liệu chế biến nhiều món ăn khác.

Một số loại rau giàu vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa không chỉ giúp bảo vệ collagen mà còn tăng độ đàn hồi, hỗ trợ duy trì làn da tươi trẻ theo thời gian. Ảnh: AI/N.U

Cà rốt

Cà rốt nổi tiếng với hàm lượng beta-carotene cao. Đây là chất chống oxy hóa có khả năng bảo vệ da trước tác hại của tia UV và hỗ trợ cơ thể sản xuất collagen. Bên cạnh đó, vitamin A trong cà rốt còn giúp giảm viêm, hỗ trợ cải thiện tình trạng mụn và hạn chế nguy cơ hình thành mụn mới.

Cà rốt có thể ăn sống, chế biến thành các món ăn hoặc ép lấy nước uống.

Đậu đũa

Đậu đũa chứa nhiều vitamin và khoáng chất, đặc biệt là vitamin C và các vitamin nhóm B. Bên cạnh đó, các dưỡng chất như vitamin K, folate, kali và magie còn góp phần nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh từ bên trong, hạn chế những tác động tiêu cực từ môi trường.

Đậu đũa có thể dùng để luộc, xào hoặc nấu canh.