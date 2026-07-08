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Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em

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NHƯ NGUYỆN NHƯ NGUYỆN
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(GLO)- Tháng 7-2026, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Gia Lai chính thức đi vào hoạt động. Đây không chỉ là bước kiện toàn hệ thống y tế chuyên sâu mà còn đáp ứng mong mỏi từ lâu của người dân về một cơ sở y tế đồng bộ trong chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em.

Giải quyết nỗi lo “mẹ một nơi, con một nẻo”

Trước đây, trên địa bàn tỉnh chưa có bệnh viện chuyên khoa sản - nhi. Vì vậy, nhiều trường hợp sản phụ sinh con tại cơ sở y tế ở khu vực phía Tây tỉnh nhưng khi trẻ sơ sinh mắc bệnh hoặc cần cấp cứu, điều trị chuyên sâu lại phải chuyển sang Bệnh viện Nhi tỉnh (phường Pleiku).

Điều này khiến không ít gia đình rơi vào cảnh mẹ điều trị nơi này, con chữa bệnh nơi khác, gây nhiều khó khăn trong chăm sóc, theo dõi và hỗ trợ tinh thần cho cả mẹ lẫn bé.

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Bà Lâm Thị Thu Minh (bên trái, xã Biển Hồ) chăm sóc cháu ngoại. Ảnh: N.N

Bà Lâm Thị Thu Minh (xã Biển Hồ) chia sẻ, con gái bà sinh con ở Bệnh viện Đa khoa Gia Lai. Sau sinh, em bé hít phân su nên phải chuyển sang Bệnh viện Nhi tỉnh điều trị. Trong khi đó, mẹ vẫn nằm tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai để theo dõi hậu sản.

“Gia đình phải chia nhau chăm sóc 2 nơi, rất vất vả và bất tiện. Việc có Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh sẽ đáp ứng đúng mong muốn, nhu cầu thiết thực của người dân” - bà Minh nhìn nhận.

Tương tự, vào cuối tháng 6 vừa qua, chị Đỗ Thị Hoài Thương (xã Phú Thiện) sinh mổ tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai (phường Hội Phú). Sau đó, con chị mắc bệnh và phải chuyển sang Bệnh viện Nhi tỉnh điều trị.

“Con tôi không được bú sữa mẹ ngay sau sinh. Vì vậy, khi Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh đi vào hoạt động, nhiều gia đình sẽ không còn gặp cảnh mẹ con xa nhau trong những ngày đầu sau sinh” - chị Thương chia sẻ.

Mô hình bệnh viện chuyên khoa sản - nhi còn tạo điều kiện nâng cao chất lượng điều trị, đặc biệt là đối với trẻ sơ sinh.

Theo điều dưỡng trưởng Tăng Thị Phúc - Khoa Sơ sinh (Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh), việc mẹ và bé được chăm sóc trong cùng một bệnh viện giúp rút ngắn thời gian xử trí các tình huống cấp cứu, nhất là đối với trẻ sinh non hoặc mắc bệnh lý nặng ngay sau sinh. Trẻ sẽ được theo dõi, hồi sức và điều trị kịp thời mà không phải chuyển viện.

“Quan trọng là mẹ được ở gần con, trẻ được tiếp cận nguồn sữa mẹ sớm hơn. Điều này không chỉ mang lại lợi ích về sức khỏe mà còn giúp sản phụ và gia đình yên tâm hơn trong quá trình điều trị” - điều dưỡng trưởng Tăng Thị Phúc cho biết.

Dấu mốc quan trọng của ngành Y tế tỉnh

Theo bác sĩ CKII Lý Minh Thái - Phó Giám đốc Sở Y tế, việc thành lập Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh thể hiện sự quan tâm sâu sắc, sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đối với công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Sở Y tế đã trực tiếp chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa Gia Lai và Bệnh viện Nhi tỉnh phối hợp chặt chẽ trong chuẩn bị về nhân lực, tổ chức bộ máy, khoa phòng và trang thiết bị y tế đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh khi Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh đi vào hoạt động.

“Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh giúp phụ nữ mang thai, sản phụ, trẻ sơ sinh và trẻ em được tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu, đồng bộ, thuận lợi hơn ngay tại địa phương; nâng cao khả năng cấp cứu, điều trị kịp thời các ca bệnh nguy cơ cao; đồng thời giảm thời gian đi lại, giảm chi phí chuyển tuyến, hạn chế quá tải cho tuyến trên” - ông Thái nhấn mạnh.

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Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh đi vào hoạt động giúp người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu, đồng bộ, thuận lợi hơn ngay tại địa phương. Ảnh: N.N

Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế, được thành lập trên cơ sở chuyển giao Khoa Sản từ Bệnh viện Đa khoa Gia Lai sang Bệnh viện Nhi tỉnh và tổ chức lại thành Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh (tổ dân phố 15, phường Pleiku), với quy mô 550 giường bệnh, gồm 350 giường khối nhi và 200 giường khối phụ sản.

Trong đó, khối phụ sản được tổ chức theo mô hình khép kín, đồng bộ và liên thông trong tiếp nhận, cấp cứu, điều trị và chăm sóc người bệnh.

Theo bác sĩ CKII Đặng Hữu Chiến - Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh, khối phụ sản gồm có 3 khoa chuyên môn. Trong đó, Khoa Sản có nhiệm vụ tiếp nhận, cấp cứu và điều trị các trường hợp thai kỳ nguy cơ cao, các bệnh lý sản khoa.

Khoa Hậu phẫu đảm nhiệm chăm sóc toàn diện sản phụ sau sinh và sau phẫu thuật; đồng thời triển khai phương pháp Kangaroo, tư vấn nuôi con bằng sữa mẹ và phối hợp thực hiện sàng lọc sơ sinh.

Khoa Phụ tập trung khám, điều trị các bệnh lý phụ khoa, thực hiện kế hoạch hóa gia đình, tầm soát ung thư phụ khoa và từng bước triển khai các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản.

“Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1-7; riêng khối phụ sản dự kiến vận hành đầy đủ từ ngày 21-7, sau khi hoàn tất các điều kiện chuyên môn cần thiết để thu dung và điều trị cho mẹ và bé một cách tốt nhất” - bác sĩ Chiến cho biết.

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