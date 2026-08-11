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Gia Lai tổ chức chương trình phẫu thuật nụ cười miễn phí cho trẻ em trong tháng 8-2026

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NHƯ NGUYỆN NHƯ NGUYỆN
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(GLO)- Thông tin từ Bệnh viện Sản - Nhi Gia Lai, từ ngày 21 đến 25-8-2026, Operation Smile sẽ phối hợp cùng đơn vị tổ chức Chương trình phẫu thuật nụ cười. Theo đó, chương trình thăm khám và điều trị cho các trường hợp mang khiếm khuyết khe hở môi, hàm ếch và các dị tật hàm mặt khác.

Cụ thể, ngày 21-8, chương trình sẽ tổ chức khám sàng lọc tại Bệnh viện Sản - Nhi Gia Lai (tổ dân phố 15, phường Pleiku). Qua khám sàng lọc, những trẻ em đủ điều kiện phẫu thuật sẽ thực hiện phẫu thuật từ ngày 22 đến 25-8-2026 ngay tại bệnh viện.

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Từ ngày 21 đến 25-8-2026, Operation Smile sẽ phối hợp cùng Bệnh viện Sản - Nhi Gia Lai tổ chức Chương trình phẫu thuật nụ cười. Ảnh: Như Nguyện

Các đối tượng trẻ em có bị dị tật bẩm sinh khe hở môi (từ 4 tháng và cân nặng từ 6,5kg trở lên); vòm (hàm ếch, từ 12 tháng tuổi và cân nặng từ 9,5kg trở lên) chưa được phẫu thuật; bệnh nhân di chứng dị tật bẩm sinh khe hở môi - vòm (hàm ếch) các độ tuổi (sẹo môi, lỗ thông vòm miệng, dị tật mũi); bệnh nhân thừa ngón (tay, chân) bẩm sinh từ 5 tuổi trở lên và bệnh nhân bị dị tật sụp mí mắt bẩm sinh (không phải bệnh lý nhãn khoa) 5 tuổi trở lên liên hệ chương trình để được thăm khám và tư vấn, hướng dẫn cụ thể.

Các trường hợp phẫu thuật sẽ được thực hiện miễn phí cho bệnh nhân. Ngoài ra bệnh nhân sẽ được hỗ trợ một phần chi phí đi lại và ăn ở trong thời gian lưu viện.

Ban tổ chức lưu ý, tất cả các trẻ không có bệnh bẩm sinh như bệnh tim, động kinh, thần kinh… và không bị ốm, sốt hoặc viêm nhiễm trong thời điểm đi khám. Gia đình khi tham gia chương trình mang theo Giấy khai sinh/Căn cước công dân của người bệnh.

Đối với trường hợp trẻ nhỏ không có mã định danh trên giấy khai sinh, cần thông tin căn cước công dân của người bảo hộ (cha/mẹ, người đi cùng).

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Qua khám sàng lọc, những trẻ em đủ điều kiện phẫu thuật sẽ thực hiện phẫu thuật từ ngày 22 đến 25-8-2026 ngay tại Bệnh viện Sản - Nhi Gia Lai. Ảnh: Như Nguyện

Mọi người có nhu cầu, liên lạc trực tiếp với Operation Smile Việt Nam để đăng ký qua các số điện thoại: Văn phòng tại Hà Nội: 024 3936 5426 trong giờ hành chính. Đường dây nóng: 090 488 5555 hoặc liên hệ fanpage Operation Smile Vietnam.

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