Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Sức khỏe

Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức

Gia Lai: Phẫu thuật thành công u nấm phổi cho bệnh nhân Campuchia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHƯ NGUYỆN NHƯ NGUYỆN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai vừa phẫu thuật thành công u nấm phổi cho bệnh nhân Ret Sothery (SN 1994, quốc tịch Campuchia). 

Bệnh nhân Ret Sothery nhập viện tại Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai (phường Hội Phú) vào ngày 2-7. Khi nhập viện, bệnh nhân có biểu hiện đau tức ngực trái, ho ra máu từng đợt.

Qua thăm khám lâm sàng, kết hợp các phương tiện chẩn đoán hình ảnh và xét nghiệm chuyên sâu, bác sĩ phát hiện một khối u nấm phổi thùy trên phổi trái có kích thước lớn khoảng 5 x 7 cm.

1784617112948-6000319936089588324-6000319936089588324-d005405376b043846372b647c45b1b98.jpg
Bệnh nhân Ret Sothery chụp ảnh lưu niệm cùng bác sĩ sau khi hồi phục. Ảnh: Như Nguyện

Theo bác sĩ CKI Hoàng Văn Công (Khoa Ngoại tổng quát, Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai), u nấm phổi là bệnh lý thường gặp ở người bệnh lao phổi, dãn phế quản hoặc suy giảm miễn dịch và chủ yếu xuất hiện ở những người có tiền sử bệnh lý phổi.

Việc phát hiện bệnh ở một bệnh nhân còn khá trẻ như Ret Sothery là trường hợp đáng lưu ý, nhất là khi khối u nấm đã phát triển với kích thước lớn 5 x 7 cm. Nếu không được can thiệp kịp thời, người bệnh có nguy cơ ho ra máu tái diễn, nhiễm trùng kéo dài, thậm chí đối mặt với tình trạng xuất huyết phổi ồ ạt đe dọa tính mạng.

Sau khi hội chẩn, ê kíp phẫu thuật thống nhất lựa chọn phương pháp phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ khối u nấm, nhằm loại bỏ ổ bệnh và hạn chế nguy cơ biến chứng. Sau phẫu thuật, bệnh nhân tiếp tục được điều trị duy trì bằng thuốc kháng nấm theo phác đồ để kiểm soát bệnh và giảm nguy cơ tái phát.

1784619813235-2061002465707332283-7627357057640080632-5ae21f78db50d78735e776a3f6bf829b.jpg
Khối u nấm được ê kíp bác sĩ phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ nhằm loại bỏ ổ bệnh và hạn chế nguy cơ biến chứng. Ảnh: ĐVCC

Sau khi phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục tốt, các triệu chứng đau ngực và ho ra máu không còn xuất hiện. Sau thời gian theo dõi, sức khỏe bệnh nhân ổn định và được xuất viện vào ngày 21-7.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà

Gia Lai ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà

Sức khỏe

(GLO)- Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Gia Lai, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà, chiếm 4,8% tổng số ca sinh. Đáng chú ý, có 60 trường hợp là bà mẹ vị thành niên, chiếm 9,1% và 487 trường hợp sinh con tại nhà không có cán bộ y tế hỗ trợ, chiếm 74%.

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

Tin tức

(GLO)- Lá tía tô được nhiều người sử dụng như một loại nước uống hỗ trợ giải cảm, tăng cường sức khỏe và làm đẹp. Tuy nhiên, uống lá tía tô không đúng cách hoặc lạm dụng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Sức khỏe

Đối với người bị huyết áp cao, kiểm soát huyết áp không chỉ phụ thuộc vào thuốc mà còn chịu ảnh hưởng đáng kể từ lối sống. Sau 20 giờ, một số thói quen tưởng vô hại nhưng có thể khiến huyết áp khó kiểm soát hơn.

4 dấu hiệu ở cổ cảnh báo bệnh tuyến giáp

4 dấu hiệu ở cổ cảnh báo bệnh tuyến giáp

Tin tức

Một số bất thường ở cổ có thể là biểu hiện của bướu giáp, nhân giáp hay ung thư tuyến giáp. Các dấu hiệu này đôi khi khá kín đáo nên dễ bị bỏ qua, thậm chí nhầm những vấn đề sức khỏe thông thường khác.

Cảnh báo rối loạn tâm thần do chất gây ảo giác

Cảnh báo rối loạn tâm thần do chất gây ảo giác

Sức khỏe

(GLO)- Bệnh viện Tâm thần kinh Pleiku (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) đang điều trị hơn 70 bệnh nhân nội trú, trong đó có trên 20 trường hợp bị rối loạn tâm thần do sử dụng các chất gây ảo giác, đặc biệt là ma túy. Đáng lo ngại, khoảng một nửa số bệnh nhân này dưới 25 tuổi.

null