Gia Lai: Phẫu thuật thành công u nấm phổi cho bệnh nhân Campuchia

Bệnh nhân Ret Sothery nhập viện tại Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai (phường Hội Phú) vào ngày 2-7. Khi nhập viện, bệnh nhân có biểu hiện đau tức ngực trái, ho ra máu từng đợt.

Qua thăm khám lâm sàng, kết hợp các phương tiện chẩn đoán hình ảnh và xét nghiệm chuyên sâu, bác sĩ phát hiện một khối u nấm phổi thùy trên phổi trái có kích thước lớn khoảng 5 x 7 cm.

Bệnh nhân Ret Sothery chụp ảnh lưu niệm cùng bác sĩ sau khi hồi phục. Ảnh: Như Nguyện

Theo bác sĩ CKI Hoàng Văn Công (Khoa Ngoại tổng quát, Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai), u nấm phổi là bệnh lý thường gặp ở người bệnh lao phổi, dãn phế quản hoặc suy giảm miễn dịch và chủ yếu xuất hiện ở những người có tiền sử bệnh lý phổi.

Việc phát hiện bệnh ở một bệnh nhân còn khá trẻ như Ret Sothery là trường hợp đáng lưu ý, nhất là khi khối u nấm đã phát triển với kích thước lớn 5 x 7 cm. Nếu không được can thiệp kịp thời, người bệnh có nguy cơ ho ra máu tái diễn, nhiễm trùng kéo dài, thậm chí đối mặt với tình trạng xuất huyết phổi ồ ạt đe dọa tính mạng.

Sau khi hội chẩn, ê kíp phẫu thuật thống nhất lựa chọn phương pháp phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ khối u nấm, nhằm loại bỏ ổ bệnh và hạn chế nguy cơ biến chứng. Sau phẫu thuật, bệnh nhân tiếp tục được điều trị duy trì bằng thuốc kháng nấm theo phác đồ để kiểm soát bệnh và giảm nguy cơ tái phát.

Khối u nấm được ê kíp bác sĩ phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ nhằm loại bỏ ổ bệnh và hạn chế nguy cơ biến chứng. Ảnh: ĐVCC

Sau khi phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục tốt, các triệu chứng đau ngực và ho ra máu không còn xuất hiện. Sau thời gian theo dõi, sức khỏe bệnh nhân ổn định và được xuất viện vào ngày 21-7.