Gia Lai: Cụ ông mang ống sonde JJ trong cơ thể suốt 9 năm vì quên tái khám

(GLO)- Ngày 11-7, tin từ Khoa Ngoại tổng quát, Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai (phường Hội Phú), đơn vị vừa tiếp nhận và điều trị cho cụ ông 73 tuổi trong tình trạng hy hữu khi ống sonde JJ được lưu trong đường tiết niệu suốt 9 năm sau phẫu thuật tán sỏi niệu quản.

Bệnh nhân là ông L.T.T. (thôn Chư Bồ 2, xã Ia Dơk, tỉnh Gia Lai) có tiền sử được nội soi tán sỏi niệu quản cách đây 9 năm. Sau phẫu thuật, bệnh nhân được đặt ống sonde JJ nhằm dẫn lưu nước tiểu và hỗ trợ niệu quản hồi phục.

Sau can thiệp lấy ống sonde JJ, hiện sức khỏe bệnh nhân ổn định và tiếp tục được theo dõi. Ảnh: Như Nguyện

Tuy nhiên, sau khi xuất viện, 9 năm liền, bệnh nhân không quay lại tái khám theo lịch hẹn và cũng không nhớ mình vẫn còn ống sonde trong cơ thể. Gần đây, bệnh nhân xuất hiện tình trạng đau vùng hông lưng, tiểu buốt, tiểu ra máu, các triệu chứng ngày càng tăng nên đến Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai để kiểm tra.

Qua thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng, các bác sĩ phát hiện ống sonde JJ vẫn còn nằm trong đường tiết niệu sau 9 năm. Đây là một trường hợp hiếm gặp bởi thông thường, sonde JJ chỉ được lưu trong cơ thể theo thời gian chỉ định và cần được rút đúng hẹn để phòng ngừa biến chứng.

Ngày 8-7, sau khi đánh giá toàn diện, ê-kíp đã tiến hành can thiệp lấy ống sonde JJ an toàn. Đến nay, sức khỏe bệnh nhân ổn định và tiếp tục được theo dõi.

Ống sonde JJ trong cơ thể bệnh nhân. Ảnh: ĐVCC

Từ trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo, sau bất kỳ can thiệp nào đối với sỏi đường tiết niệu, người bệnh cần chủ động hỏi bác sĩ xem mình có được đặt ống sonde JJ hay không, thời gian lưu sonde là bao lâu và lịch tái khám để rút sonde. Việc tuân thủ lịch hẹn không chỉ giúp đánh giá kết quả điều trị mà còn góp phần phòng ngừa các biến chứng do quên rút sonde, bảo vệ chức năng hệ tiết niệu và thận về lâu dài.