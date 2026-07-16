(GLO)- Sáng 15-7, Trạm Y tế xã Ia Nan (tỉnh Gia Lai) triển khai đợt khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi không đi học trên địa bàn. Trong buổi khám đầu tiên, đội ngũ y tế của trạm đã khám sức khỏe cho 30 trẻ tại thôn Ia Đao.

Đợt khám được thực hiện từ ngày 15-7 đến 6-8-2026. Theo kế hoạch, Trạm Y tế xã Ia Nan sẽ khám sức khỏe cho 342 trẻ em từ 0 đến dưới 72 tháng tuổi tại 7 thôn, làng ở xã.

Trạm Y tế xã Ia Nan khám sức khỏe định kỳ cho trẻ em tại địa phương. Ảnh: N.T

Tại các buổi khám, trẻ được đo chiều cao, cân nặng, đánh giá tình trạng dinh dưỡng, khám lâm sàng, kiểm tra sự phát triển thể chất, tinh thần và vận động, đánh giá tình trạng tiêm chủng; sàng lọc phát hiện sớm các bất thường về sức khỏe, nguy cơ tự kỷ và một số bệnh lý bẩm sinh để tư vấn, can thiệp kịp thời. Kết quả khám được cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử và đồng bộ trên ứng dụng VNeID theo quy định.

Theo Trạm Y tế xã Ia Nan, việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho trẻ em dưới 6 tuổi nhằm phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ và nâng cao nhận thức của phụ huynh về chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Trạm phấn đấu bảo đảm 100% trẻ thuộc diện được tiếp cận dịch vụ khám sức khỏe định kỳ miễn phí, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe trẻ em trên địa bàn.