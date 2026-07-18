Bệnh viện Đa khoa Gia Lai bàn giao Khoa Sản về Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh

Dự lễ bàn giao có bác sĩ CKII Lý Minh Thái - Phó Giám đốc Sở Y tế, đại diện các phòng chuyên môn Sở Y tế và cán bộ, nhân viên y tế của 2 bệnh viện.

Quang cảnh lễ bàn giao. Ảnh: Như Nguyện

Việc chuyển giao được thực hiện theo Quyết định số 2370/QĐ-UBND về việc thành lập Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Gia Lai trên cơ sở chuyển giao Khoa Sản của Bệnh viện Đa khoa Gia Lai sang Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai và tổ chức lại Bệnh viện Nhi thành Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Gia Lai.

Mục tiêu của chủ trương này là hình thành Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Gia Lai có cơ cấu tổ chức đồng bộ, phát huy hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và trang thiết bị đã được đầu tư; qua đó nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, tỉnh thống nhất tiếp tục duy trì Khoa Sản tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai với quy mô 30 giường bệnh, tập trung tiếp nhận, cấp cứu và điều trị các trường hợp sản bệnh lý nặng, sản phụ có bệnh lý nội khoa, ngoại khoa phức tạp hoặc cần sự phối hợp của nhiều chuyên khoa.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Gia Lai và Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Gia Lai ký kết biên bản tại lễ bàn giao. Ảnh: Như Nguyện

Được biết, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Gia Lai chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1-7-2026; riêng khối phụ sản vận hành đầy đủ từ ngày 21-7.

Phát biểu tại lễ bàn giao, Phó Giám đốc Sở Y tế Lý Minh Thái nhấn mạnh: Việc thành lập Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Gia Lai là một dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển, kiện toàn hệ thống y tế chuyên khoa của tỉnh. Đồng thời, việc tiếp tục duy trì Khoa Sản tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai với quy mô 30 giường bệnh là phù hợp với nhu cầu thực tế, bảo đảm một đơn vị đủ năng lực tiếp nhận các trường hợp sản khoa nặng cần phối hợp đa chuyên khoa tại địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai.

Phó Giám đốc Sở Y tế đề nghị: Trong quá trình bàn giao, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai và Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Gia Lai tiếp tục phối hợp, không để gián đoạn hoạt động khám, cấp cứu và điều trị sản khoa cũng như việc tiếp nhận người bệnh. Ngoài ra, hai đơn vị tiếp tục phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong chuyên môn, đoàn kết, trách nhiệm cùng xây dựng hai bệnh viện ngày càng phát triển, phục vụ tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân.