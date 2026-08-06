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Gia Lai ghi nhận 517 ca mắc sốt xuất huyết trong tuần qua, cao nhất từ đầu năm đến nay

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NHƯ NGUYỆN NHƯ NGUYỆN
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(GLO)- Theo Sở Y tế tỉnh Gia Lai, tuần qua (từ 29-7 đến 4-8-2026), số ca mắc sốt xuất huyết (SXH) tăng cao với 517 ca, không ghi nhận trường hợp tử vong do bệnh. So với tuần trước, ca mắc tăng 125 ca. Đây là tuần ghi nhận số ca mắc SXH cao nhất từ đầu năm 2026 đến nay.

Các địa phương ghi nhận số ca mắc SXH cao trong tuần qua gồm: Chư Păh 45 ca, Đak Đoa 44 ca, Kon Gang 39 ca, Biển Hồ 30 ca, Ia Nan và Ia Boòng mỗi xã ghi nhận 19 ca, Thống Nhất 18 ca, Pleiku 15 ca...

Tích lũy từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 4.140 ca mắc và có 1 ca tử vong do SXH. So với cùng kỳ năm 2025, số ca mắc SXH tăng 2.819 ca và tăng 1 ca tử vong.

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Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Gia Lai thăm khám cho một bệnh nhân mắc SXH điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Như Nguyện

Dự báo của ngành Y tế, SXH đang vào cao điểm của dịch bệnh, số ca mắc sẽ còn tiếp tục gia tăng trong thời gian tới và dịch bệnh có thể kéo dài đến cuối năm. Đặc biệt, các địa phương phía Tây tỉnh, thời tiết mưa nắng đan xen tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi sinh trưởng và phát triển sẽ làm nguy cơ dịch có thể bùng phát và lan rộng.

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