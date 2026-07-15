Cảnh báo nguy cơ bùng dịch sốt xuất huyết tại Gia Lai

(GLO)- Ngày 15 và 16-7, tại phường Pleiku, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao năng lực giám sát và phòng, chống sốt xuất huyết Dengue (SXH).

Tham dự hội thảo có trên 80 cán bộ, nhân viên y tế phụ trách công tác phòng, chống dịch tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, trạm y tế trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Như Nguyện

Tại hội thảo, các đại biểu được cập nhật tình hình SXH năm 2025-2026 tại tỉnh Gia Lai; giám sát ca bệnh SXH; giám sát côn trùng; chỉ định các quy mô xử lý dịch: xử lý ổ dịch, phun chủ động, chiến dịch diệt lăng quăng/bọ gậy, dập dịch SXH trên diện rộng... Ngoài ra, cán bộ Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên hướng dẫn xây dựng kế hoạch phòng, chống SXH; tổ chức chiến dịch và biện pháp diệt lăng quăng/bọ gậy; hướng dẫn và thực hành định loại véc tơ; hướng dẫn sử dụng, bảo quản máy phun hóa chất.

Hội thảo cũng dành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp cụ thể để công tác phòng, chống SXH đạt hiệu quả cao trong thời gian đến.

Tỉnh Gia Lai đang bước vào giai đoạn cao điểm của SXH. Riêng từ ngày 8 đến 14-7, toàn tỉnh ghi nhận 381 ca SXH, tăng 161 ca so với tuần trước đó. Tích lũy từ đầu năm đến nay, Gia Lai ghi nhận 2.913 ca, tăng 1.838 ca so với cùng kỳ năm 2025.

Trên 80 cán bộ, nhân viên y tế phụ trách công tác phòng, chống dịch tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, trạm y tế trên địa bàn tỉnh tham gia hội thảo. Ảnh: Như Nguyện

Tại hội thảo, Thạc sĩ Phan Đình Thuận - Trưởng khoa Kiểm soát vector - Kiểm dịch Y tế (Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên) nhấn mạnh: SXH là bệnh truyền nhiễm do vi rút Dengue gây ra. Bệnh lây truyền qua trung gian muỗi vằn. Bệnh SXH hiện đã có vắc xin phòng bệnh, tuy nhiên chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Vì vậy, biện pháp phòng bệnh chủ yếu và hiệu quả nhất là kiểm soát vector (muỗi vằn Aedes) và đẩy mạnh công tác vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, diệt muỗi và không cho muỗi đốt.

