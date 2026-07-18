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Thu hồi và tiêu hủy 5 loại mỹ phẩm chăm sóc da của Kencare Việt Nam

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NHÃ UYÊN
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(GLO)- Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ra thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy trên toàn quốc 5 loại mỹ phẩm do Công ty TNHH Kencare Việt Nam (Hà Nội) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Nguyên nhân được đưa ra là do công ty này kinh doanh mỹ phẩm có hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) nhưng không đầy đủ theo quy định của pháp luật.

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Ảnh minh họa: Internet

Cụ thể, 5 sản phẩm bị thu hồi, tiêu hủy thuộc 2 nhãn hàng P'Cell (gồm Bio-Stem Collagen Plus và Bio-Stem Filler) và Juviskincare (gồm JuviGrows, JuviFill và JuviPro2).

Theo giới thiệu trên website thương hiệu, đây đều là các dòng mỹ phẩm và liệu pháp thẩm mỹ sử dụng công nghệ tế bào gốc, giúp trẻ hóa, tái tạo da, chăm sóc da... Các mặt hàng này có giá khá cao, dao động từ 1-6 triệu đồng.

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng 5 sản phẩm nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm; đồng thời kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện, xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

Công ty TNHH Kencare Việt Nam phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng 5 sản phẩm nêu trên; tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi, tiêu hủy toàn bộ sản phẩm không đáp ứng quy định; gửi báo cáo thu hồi, tiêu hủy sản phẩm về Cục Quản lý Dược trước ngày 15-8-2026.

Ngoài ra, Cục Quản lý Dược cũng đề nghị Sở Y tế TP. Hà Nội giám sát Công ty TNHH Kencare Việt Nam trong việc thực hiện thu hồi, tiêu hủy 5 sản phẩm không đáp ứng quy định; báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát về Cục trước ngày 30-8-2026.

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