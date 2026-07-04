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2 lô kem bôi da và nước rửa tay bị thu hồi, tiêu hủy vì sai công thức công bố

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MỘC TRÀ MỘC TRÀ

(GLO)- Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa quyết định đình chỉ lưu hành trên toàn quốc, thu hồi và tiêu hủy 2 lô kem bôi da thảo mộc Young rau má và sữa rửa tay hương đào Dr. Clean do có công thức không đúng như hồ sơ đã công bố.

Theo đó, lô sản phẩm kem bôi da thảo mộc Young rau má (hộp 1 tuýp 20g) bị thu hồi có số lô 011124, số tiếp nhận Phiếu công bố 1072/22/CBMP-LA, ngày sản xuất 28-11-2024, hạn dùng 28-11-2027.

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Sản phẩm Kem bôi da thảo mộc Young rau má (hộp 1 tuýp 20g). Ảnh: Internet

Sản phẩm do Công ty CP phát triển thương mại Mekong Việt Nam (TP. Hồ Chí Minh) phân phối, Công ty CP dược phẩm Bidopharma USA chi nhánh Long An (Tây Ninh) sản xuất.

Theo kết quả kiểm nghiệm của Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm thuộc Sở Y tế Quảng Ngãi đối với mẫu lấy tại quầy thuốc Bảo Ngọc (xã Yaly, tỉnh Quảng Ngãi), sản phẩm chứa 2 chất bảo quản là Methylparaben và Propylparaben nhưng không được công bố trên nhãn cũng như trong phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Trong báo cáo giải trình, Công ty CP Dược phẩm Bidopharma USA cho rằng, 2 chất này có thể xuất hiện từ nguyên liệu đầu vào. Tuy nhiên, quá trình kiểm tra hồ sơ nguyên liệu không ghi nhận sự hiện diện của Methylparaben và Propylparaben.

Ngoài ra, cơ quan quản lý còn phát hiện nhiều nguyên liệu dùng để sản xuất có chứa các thành phần như: Glycerin, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Propylene Glycol và 1,2-Hexanediol, nhưng các thành phần này cũng không được kê khai trong phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Trên cơ sở kết quả kiểm nghiệm và hồ sơ liên quan, Cục Quản lý Dược kết luận sản phẩm có công thức không đúng với hồ sơ đã công bố và yêu cầu thu hồi trên phạm vi cả nước.

Cùng lý do trên, Cục Quản lý Dược thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm sữa rửa tay hương đào Dr. Clean (Sữa rửa tay Dr. Clean Peach) chai 500 g.

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Sữa rửa tay hương đào Dr. Clean. Ảnh: Internet

Sản phẩm ghi trên nhãn số lô V412 04, ngày sản xuất 18-8-2025, hạn dùng 17-8-2028. Sản phẩm do Công ty CP dược mỹ phẩm Koji (Hà Nội) phân phối, Công ty TNHH MTV hóa phẩm VICO (Hải Phòng) sản xuất.

Công ty CP dược mỹ phẩm Koji cho biết, nguyên liệu Galsilk 7 SB, Euperlan PCO sử dụng trong sản xuất chứa Natri benzoat nhưng không được kê khai trong Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm. Ngoài ra, công thức gốc của sản phẩm không có thành phần Coco-Glucoside như trong phiếu công bố sản phẩm.

Cục Quản lý Dược yêu cầu các doanh nghiệp liên quan phải thông báo thu hồi tới toàn bộ hệ thống phân phối, tiếp nhận sản phẩm bị trả lại, tổ chức thu hồi và tiêu hủy toàn bộ lô hàng vi phạm; báo cáo kết quả trước ngày 26-7.

Cùng với đó, các doanh nghiệp phải rà soát cho tất cả các lô kem bôi da thảo mộc Young rau má (hộp 1 tuýp 20 g) và sữa rửa tay hương đào Dr. Clean (chai 500 g) đã sản xuất để thu hồi nếu có vi phạm tương tự.

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