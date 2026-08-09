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Phường Thống Nhất đồng loạt ra quân phòng - chống sốt xuất huyết

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(GLO)- Ngày 8-8, thực hiện kế hoạch của UBND phường về phát động chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy phòng, chống bệnh sốt xuất huyết năm 2026, 11/11 tổ dân phố trên địa bàn phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) đã đồng loạt ra quân hưởng ứng chiến dịch.

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Cán bộ, đoàn viên và người dân phường Thống Nhất ra quân vệ sinh môi trường, thu gom vật dụng phế thải, xử lý các dụng cụ chứa nước nhằm diệt lăng quăng, bọ gậy. Ảnh: ĐVCC

Với phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà”, cán bộ, các lực lượng tại cơ sở và nhân dân các tổ dân phố đã tích cực tham gia tổng vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, phát quang bụi rậm, xử lý các vật dụng phế thải có khả năng chứa nước; kiểm tra, lật úp các dụng cụ chứa nước và diệt lăng quăng, bọ gậy tại hộ gia đình và khu dân cư.

Đồng thời, phối hợp tuyên truyền, vận động người dân chủ động kiểm tra khuôn viên nhà ở, khu vực xung quanh, kịp thời loại bỏ những nơi có nguy cơ trở thành ổ sinh sản của muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết.

Chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy được phường Thống Nhất triển khai đồng loạt trong 2 ngày (8 và 9-8); tập trung loại bỏ các ổ sinh sản của muỗi, giảm mật độ muỗi truyền bệnh; hạn chế nguy cơ phát sinh và lây lan bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn.

Sau đợt ra quân, các tổ dân phố tiếp tục duy trì vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy hằng tuần; thường xuyên kiểm tra, xử lý các dụng cụ chứa nước và những khu vực có nguy cơ phát sinh lăng quăng.

Qua đó, từng bước hình thành thói quen chủ động phòng - chống dịch bệnh trong mỗi hộ gia đình, góp phần xây dựng môi trường sống sạch sẽ, an toàn trên địa bàn phường.

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