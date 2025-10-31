Khám phá những thực phẩm giúp da mặt sáng mịn trong mùa đông

(GLO)- Mùa đông, da thường khô và xỉn màu do thời tiết lạnh. Bổ sung những thực phẩm giàu vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa sẽ giúp làn da sáng mịn, tươi tắn hơn.

Theo đó, các loại trái cây là nguồn cung cấp dồi dào vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa, những thành phần thiết yếu giúp nuôi dưỡng làn da từ bên trong.

Các loại trái cây là nguồn cung cấp dồi dào vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa cho làn da. Ảnh: Internet

Điển hình như cam, dứa, nho hay táo là những loại trái cây giàu vitamin C, giúp kích thích sản xuất collagen, cải thiện độ đàn hồi và làm mờ vết thâm nám.

Ngoài ra, polyphenol và flavonoid trong trái cây còn giúp chống lại các gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa da do tác động của thời tiết lạnh. Bổ sung trái cây tươi hàng ngày không chỉ giúp duy trì độ ẩm tự nhiên cho da, mà còn tăng cường sức đề kháng, bảo vệ da khỏi khô nứt, bong tróc do thời tiết lạnh.

Trong khi đó, các loại hạt như: hạnh nhân, óc chó, hạt lanh, hạt chia hoặc hạt hướng dương là nguồn cung cấp chất béo lành mạnh, protein, vitamin E và axit béo omega-3, rất cần thiết để duy trì làn da khỏe mạnh. Trong mùa đông, những dưỡng chất này giúp giữ ẩm cho da, ngăn khô nứt và bong tróc do thời tiết lạnh.

Hạnh nhân là một trong số những loại hạt nên bổ sung vào mùa đông để duy trì làn da khỏe mạnh. Ảnh: Internet

Mỗi sáng, bạn có thể ăn một nắm nhỏ hạt khô hoặc trái cây sấy khô khi bụng đói để cung cấp năng lượng và dưỡng chất cho làn da ngay từ đầu ngày.

Bên cạnh đó không thể bỏ qua rau củ, bởi chúng rất cần thiết cho sức khỏe tổng thể và hỗ trợ duy trì làn da sáng mịn trong mùa đông.

Rau xanh chứa nhiều vitamin A, C, K, cùng khoáng chất và chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào da khỏi tác hại của các gốc tự do, tái tạo mô da và duy trì độ ẩm tự nhiên.

Các loại rau phổ biến như: bina (rau chân vịt), cải bẹ xanh, mồng tơi, rau muống… rất giàu sắt, folate và chất diệp lục, giúp tăng cường lưu thông máu. Nhờ đó, làn da trở nên hồng hào, khỏe mạnh và giảm tình trạng khô sạm trong mùa đông.