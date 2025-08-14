Báo Gia Lai điện tử

Trạm thông tin
Sống trẻ
Hơi thở Gen Z
{ Hành trang { Tips học tập
Balo kiến thức
{ Sách hay { Kỹ năng sống
Radar khỏe đẹp
{ Bí quyết làm đẹp { Tuổi "khó nói"
Trend
Mê xê dịch
Quản lý hầu bao
{ Tiêu dùng thông minh
Multimedia
{ Video { Shorts Video

Radar khỏe đẹp

Bí quyết làm đẹp Tuổi "khó nói"

Ăn trứng gà thường xuyên giúp đẹp da, có thân hình thon gọn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
G.B (Theo lorca.vn, vtcnews.vn, suckhoedoisong.vn)

(GLO)- Ngoài việc bổ sung các chất dinh dưỡng mà cơ thể còn thiếu, ăn trứng gà thường xuyên sẽ bổ sung collagen và nhiều dưỡng chất giúp đẹp da, có thân hình đẹp và thon gọn.

Giá trị dinh dưỡng của một quả trứng gà chứa khoảng 7 gram protein và lượng lớn vi chất dinh dưỡng như: ma giê, kali, canxi, đồng, sắt, mangan, kẽm, choline. Ngoài ra, trứng gà còn rất giàu vitamin nhóm B, vitamin A, E và K.

antrungga.jpg
Ăn trứng gà thường xuyên giúp đẹp da, có thân hình đẹp và thon gọn (ảnh nguồn internet).

Trứng sau khi được hấp thụ vào cơ thể có thể tăng tốc độ vận động của đường tiêu hóa hiệu quả. Bằng cách ăn trứng gà thường xuyên giúp cơ thể bổ sung collagen, hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa sẽ cải thiện làn da.

Trong lòng đỏ trứng gà chứa 2 loại collagen là collagen type I có trong các mô, xương... giúp xương, cơ khỏe mạnh săn chắc; collagen type V có trong tế bào, tóc... giúp da, tóc mềm mại, mượt mà và chắc khỏe.

Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, những người ăn trứng vào bữa sáng có khả năng giảm cân cao hơn những người ăn bánh ngọt. Vì trứng có hàm lượng dinh dưỡng cao nhưng calo thấp giúp no lâu được sử dụng trong chế độ ăn giảm cân.

Để hấp thu và tăng sinh collagen từ bên trong, cách tốt nhất là nên ăn trứng luộc mỗi tuần 3 quả.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Sức khỏe của làn da

Sức khỏe của làn da

(GLO)- Sức khỏe của làn da cũng chính là sức khỏe của cơ thể mỗi người. Chuyện “nhất dáng, nhì da” luôn là điều mà chị em phụ nữ mong muốn.

Có thể bạn quan tâm

Những thiết kế dạ hội lộng lẫy, tinh xảo đậm dấu ấn nữ tính

Những thiết kế dạ hội lộng lẫy, tinh xảo đậm dấu ấn nữ tính

Radar khỏe đẹp

Với cảm hứng từ vẻ đẹp kỳ ảo và cảm xúc sâu lắng của hiện tượng thiên nhiên cực quang (Aurora), bộ sưu tập với chủ đề 'Nước mắt cực quang - Aurora’s Cry' mang đến một hành trình thị giác đầy mê hoặc, nơi sự mềm mại của ánh sáng và chiều sâu nội tâm được thể hiện qua từng thiết kế lộng lẫy, tinh xảo.

Anh Lê Văn Bài được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì đã tích cực tham gia phong trào hiến máu tình nguyện. Ảnh: Đ.Y

Lê Văn Bài, gương sáng hiến máu cứu người

Từ thiện

(GLO)- Từ năm 2008 đến nay, anh Lê Văn Bài-Công chức Văn hóa-Xã hội xã Ia Pết (huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã 25 lần hiến máu tình nguyện (HMTN). Năm 2024, anh được tôn vinh là 1 trong 17 người hiến máu tiêu biểu toàn tỉnh và được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen.