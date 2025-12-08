Hãng mỹ phẩm nổi tiếng Parado ra mắt mẫu son thần tài đón năm mới

(GLO)- Hãng Parado của Nhật Bản vừa ra mắt hai mẫu son thần tài đón năm mới. Đặc biệt, trước khi mở bán, những sản phẩm này được gửi đến chùa Suzumushi thực hiện nghi lễ ban phước để gửi gắm thông điệp về một năm mới hạnh phúc, an lành đến với người tiêu dùng.

Theo đó, tháng cuối năm 2025, hãng mỹ phẩm nổi tiếng Parado của Nhật Bản đã giới thiệu hai mẫu son thần tài đón năm mới đối với dòng son Sakura Veil Lip truyền thống, được thỉnh ban phước tại chùa Suzumushi ở Kyoto-một địa điểm linh thiêng nổi tiếng với hoa anh đào tuyệt đẹp.

Hai mẫu son thần tài của Parado phiên bản giới hạn trên kệ hàng của 7-Eleven. Ảnh: TTXVN

Bộ sưu tập son thần tài đón năm mới bao gồm một màu phiên bản giới hạn lấy cảm hứng từ sắc đỏ dịu nhẹ của nụ hoa anh đào đang nở có giá 990 yen (6,37 USD) và một màu phiên bản giới hạn với sắc hồng cơ bản gợi nhớ đến những cánh hoa anh đào nở rộ vào mùa xuân, có giá 770 yen (4,96 USD).

Các thỏi son có nhũ vàng lấp lánh, lấy cảm hứng từ “bùa hộ mệnh” màu vàng của ngôi chùa Suzumushi, mang đến cho đôi môi của phái nữ nét hồng tự nhiên, tựa như vẻ đẹp thuần khiết của hoa anh đào vào dịp mùa xuân.

Cả hai phiên bản đều có dấu ấn “Sakura may mắn” ở đáy thỏi son, với 6 biểu tượng khác nhau và khách hàng chỉ biết được khi bóc ra sử dụng. Trong số đó, dấu ấn “Đại nguyện thành tựu” nghĩa là đạt được ước nguyện lớn có số lượng rất hạn chế nên ai sở hữu thỏi son này được xem là người sẽ gặp nhiều may mắn trong năm mới.

Cùng với đó là các dấu ấn “duyên tình yêu” có nghĩa may mắn trong tình yêu; “duyên tri thức” nghĩa là may mắn trong học tập, sự nghiệp; “duyên tốt lành” là may mắn trong cuộc sống; “duyên tài năng” có nghĩa may mắn phát huy tài năng; còn “duyên sắc đẹp” là may mắn trong việc làm đẹp, giữ gìn nhan sắc.

Parado vốn là thương hiệu mỹ phẩm quen thuộc tại Nhật Bản, nổi tiếng với dòng son Sakura Veil Lip gắn với vẻ đẹp thuần khiết, nhẹ nhàng và thanh tao của hoa anh đào Nhật Bản trong dịp mùa xuân và càng ý nghĩa hơn khi Hãng này đã gửi sản phẩm đến chùa Suzumushi-một địa điểm tâm linh hơn 300 tuổi ở Nhật để thực hiện nghi lễ ban phước.

Hãng mỹ phẩm nổi tiếng này đã chọn địa điểm này để thỉnh ban phước không chỉ nhấn mạnh ý tưởng của sản phẩm, mà còn muốn gửi gắm thông điệp về một năm mới hạnh phúc, an lành đến với người tiêu dùng.

Vừa có tác dụng làm đẹp, vừa chứa đựng lời cầu chúc may mắn, có lẽ hai mẫu son thần tài đón năm mới của dòng son Sakura Veil Lip là món quà tuyệt vời dành cho phái đẹp.

Cả hai mẫu son trên được bán giới hạn tại các cửa hàng tiện lợi 7-Eleven trên toàn Nhật Bản từ ngày 28-11.