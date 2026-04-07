Làm đẹp sai địa chỉ, rủi ro khó lường

(GLO)- Trong 3 tháng đầu năm 2026, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đã xử phạt 8 cơ sở thẩm mỹ, nha khoa vi phạm với tổng số tiền 427 triệu đồng. Các lỗi phổ biến là hoạt động không phép, sử dụng nhân sự không có chứng chỉ chuyên môn…

Vì tin lời quảng cáo, bất chấp cảnh báo của ngành chức năng, không ít người đã chọn làm đẹp tại các cơ sở không đủ điều kiện. Điều này khiến nhiều người đối diện với biến chứng nguy hiểm.

Pháp luật quy định rất chặt chẽ đối với các hoạt động thẩm mỹ xâm lấn. Cụ thể, khoản 12 Điều 40 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP nêu rõ: Không chỉ các dịch vụ tiêm chích, phẫu thuật mà ngay cả xăm, phun, thêu trên da có sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm cũng phải được thực hiện tại bệnh viện hoặc tại cơ sở đã được kiểm tra, cấp phép.

Vì vậy, việc một số spa, cơ sở chăm sóc da thực hiện kỹ thuật xâm lấn trái phép tiềm ẩn nguy cơ tai biến rất lớn.

Ông Đỗ Trí Đức - Trưởng phòng Nghiệp vụ Y (Sở Y tế) cho hay: “Không ít người chọn làm đẹp tại các cơ sở không đủ điều kiện về chuyên môn và pháp lý. Khi xảy ra sự cố, phần lớn nạn nhân không tố cáo mà chọn cách thỏa hiệp hoặc âm thầm đến bệnh viện điều trị, khiến việc xử lý vi phạm gặp nhiều khó khăn”.

Quảng cáo dịch vụ làm đẹp bằng tiêm chích filler, botox tại địa bàn Quy Nhơn xuất hiện nhan nhản trên Facebook (ảnh chụp màn hình).

Theo cảnh báo của nhiều bác sĩ, biến chứng nghiêm trọng có thể xảy ra bất cứ lúc nào khi thực hiện thủ thuật xâm lấn tại cơ sở không đảm bảo điều kiện y tế. Bác sĩ CK II Ngô Xuân Thế - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai- khẳng định: Các nguy cơ thường gặp gồm nhiễm trùng, thải ghép, tắc mạch máu dẫn đến hoại tử, thậm chí sốc phản vệ. Rủi ro càng gia tăng khi sử dụng các chất làm đầy trôi nổi, không rõ nguồn gốc. Khi xảy ra biến chứng, việc xử lý, loại bỏ các chất đã tiêm ra khỏi cơ thể rất khó khăn, dễ gây tổn thương lâu dài, đặc biệt ở vùng mặt vốn rất nhạy cảm.

Không chỉ phụ nữ và lĩnh vực làm đẹp, ngay cả các dịch vụ liên quan đến nam khoa cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu làm sai quy định. Bác sĩ Huỳnh Văn Nghĩa (Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai) cho biết: Mọi can thiệp xâm lấn, dù nhỏ, đều phải thực hiện tại cơ sở y tế đủ điều kiện, đảm bảo môi trường vô trùng. Thực tế, nhiều trường hợp biến chứng như viêm nhiễm, mưng mủ phải nhập viện điều trị.

Gần đây phổ biến nhất là các ca găm bi, cấy vật thể vào dương vật. Không ít cơ sở quảng cáo sai sự thật nhằm thu hút khách hàng. Những lời quảng cáo như “cắt bao quy đầu không để lại sẹo” hay “tăng kích thước dương vật bằng máy kích cơ, máy hút chân không” - tất cả đều thiếu cơ sở khoa học.

Ở góc độ pháp lý, luật gia Huỳnh Văn Chưa (Hội Luật gia tỉnh) cho hay: Theo Luật Quảng cáo năm 2012, các cơ sở làm đẹp chỉ được phép quảng cáo trong phạm vi hoạt động đã được cấp phép. Hành vi quảng cáo gây nhầm lẫn có thể bị xử phạt từ 60-80 triệu đồng theo Nghị định số 38/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Trường hợp tái phạm, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội quảng cáo gian dối, với mức phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm. Đối với hành vi thực hiện thẩm mỹ xâm lấn trái phép, mức xử phạt hành chính từ 40-50 triệu đồng theo Nghị định số 117/2020/NĐ-CP. Nghiêm trọng hơn, các hành vi này còn có thể bị xử lý về tội “lừa dối khách hàng” theo Bộ luật Hình sự, với mức phạt tù lên đến 5 năm nếu có tình tiết tăng nặng như tổ chức chuyên nghiệp, thu lợi bất chính lớn.

Hiện nay vẫn chưa có thống kê đầy đủ về số ca biến chứng do hoạt động làm đẹp trái phép gây ra, chủ yếu do nhiều nạn nhân e ngại, không muốn công khai sự việc. Trong khi đó, các cơ sở vi phạm ngày càng tinh vi, sử dụng chiêu thức quảng cáo gây nhầm lẫn, đánh vào tâm lý ham rẻ, làm đẹp nhanh của khách hàng.

Thượng tá Nguyễn Trung Hải - Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh) cho hay: Trong 3 tháng đầu năm 2026, lực lượng chức năng đã phối hợp kiểm tra, xử phạt 8 cơ sở thẩm mỹ, nha khoa vi phạm, với tổng số tiền 427 triệu đồng. Các lỗi phổ biến là hoạt động không phép, sử dụng nhân sự không có chứng chỉ chuyên môn…

Thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm. Tuy nhiên, mỗi người dân cần chủ động bảo vệ mình trước, chỉ sử dụng dịch vụ tại cơ sở hợp pháp, đủ điều kiện. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, cần chủ động cung cấp thông tin để cơ quan chức năng kịp thời xử lý.