Ẩn họa từ các cơ sở thẩm mỹ xâm lấn trái phép

(GLO)- Nhiều spa và cơ sở thẩm mỹ tại khu vực Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) vẫn quảng cáo, thực hiện trái phép các dịch vụ thẩm mỹ xâm lấn, trong đó có cơ sở tái phạm nhiều lần. Thực trạng này tiềm ẩn nguy cơ lớn đối với sức khỏe người dân, đặt ra yêu cầu siết chặt quản lý.

Theo quy định, các dịch vụ thẩm mỹ liên quan phẫu thuật hoặc can thiệp có tiêm, bơm nhằm thay đổi hình dạng, cân nặng, màu sắc da hay tạo hình các bộ phận cơ thể chỉ được thực hiện tại bệnh viện hoặc phòng khám đa khoa, chuyên khoa được cơ quan thẩm quyền cấp phép.

Tuy nhiên, thời gian qua, tại khu vực Quy Nhơn, nhiều dịch vụ xâm lấn vẫn được quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội, gắn liền với các spa và cơ sở làm đẹp.

Trên Facebook, chỉ cần tìm kiếm từ khóa “filler botox” đã xuất hiện hàng loạt trang, hội nhóm liên quan. Một số tài khoản như “Filler & Botox - Quy Nhơn” thường xuyên giới thiệu dịch vụ tiêm filler với các lời quảng cáo như “kỹ thuật tiêm môi chuẩn y khoa”, “filler cao cấp, an toàn”.

Trang còn đăng tải dịch vụ nhấn mí, cân chỉnh gương mặt kèm hình ảnh minh họa, thậm chí có cảnh nhân viên tiêm filler trực tiếp cho khách, đồng thời công khai địa chỉ và số điện thoại liên hệ.

Dịch vụ tiêm filler tại các spa được quảng cáo trên Facebook. Ảnh chụp màn hình

Trong vai khách hàng, phóng viên gọi đến số điện thoại 0708146xxx và gặp 1 phụ nữ tên M.A.T, chủ trang Facebook trên. Theo hướng dẫn của chị này, phóng viên đến spa A.T.B. tại phường Quy Nhơn Nam.

Tại đây, T. tư vấn dịch vụ tiêm chất làm đầy: “Filler có hai loại, của Hàn Quốc và Italia. Anh đồng ý thì bây giờ em tiêm luôn, vừa ủ tê vừa tiêm mất khoảng một giờ. Ở đây em cũng đào tạo học viên tiêm filler, không cần bằng cấp, học viên nhỏ tuổi nhất sinh năm 2009”.

Spa này chỉ là một trong nhiều cơ sở quảng cáo, cung cấp dịch vụ xâm lấn như tiêm, bơm chất làm đầy. Nhiều người còn nhận tiêm tại nhà nếu khách có nhu cầu. Nguy hiểm hơn, một số spa quảng cáo cả các phương pháp dao kéo tinh vi.

Đáng chú ý, các trang Facebook như “Chuyên Khoa Phẫu Thuật Thẩm Mỹ - Quy Nhơn” và “Thẩm Mỹ Nam Giới 24/7 - Quy Nhơn” chuyên quảng cáo các dịch vụ nam khoa.

Khách hàng chỉ cần nhấp vào hình ảnh sẽ được mở hộp thoại trò chuyện Messenger để được tư vấn. Trong vai khách hàng, phóng viên được hướng dẫn đến địa chỉ “VTM Quốc tế Mega Kangnam, 159 Phan Bội Châu, phường Quy Nhơn”.

Quảng cáo, tư vấn dịch vụ can thiệp xâm lấn liên quan đến hoạt động thẩm mỹ tại địa chỉ 159 Phan Bội Châu (phường Quy Nhơn). Ảnh chụp màn hình

Chiều 22-3, phóng viên đến theo lịch hẹn và được nữ nhân viên tư vấn chi tiết: “Cắt bao quy đầu bằng máy, gói dịch vụ găm bi giá 3 triệu đồng/3 viên, giúp cải thiện kích thước, thẩm mỹ hơn. Có thuốc tê nên không đau. Khách sử dụng dịch vụ bên em rất nhiều. Anh muốn làm dịch vụ nào em đăng ký luôn”.

Theo ông Đỗ Trí Đức - Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y (Sở Y tế), việc xử lý vi phạm các spa thẩm mỹ xâm lấn gặp nhiều khó khăn. Hầu hết cơ sở chỉ đăng ký loại hình spa chăm sóc da, làm tóc, xăm, phun thêu, không thuộc quản lý của ngành y tế. Muốn xử lý vi phạm cần có chứng cứ đầy đủ chứng minh hành vi.

Riêng cơ sở tại 159 Phan Bội Châu, vào tháng 1-2026, Sở Y tế phối hợp cơ quan chức năng kiểm tra sau phản ánh của người dân. Cơ sở do bà N.T.Q.T. làm chủ, đăng ký dưới tên Hộ kinh doanh Viện thẩm mỹ Mega Kangnam Permium.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở không xuất trình được giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh nhưng lại trang bị phòng phẫu thuật và dụng cụ y tế liên quan can thiệp xâm lấn.

Chủ cơ sở thừa nhận thực hiện các thủ thuật, phẫu thuật cho khách hàng và bị lập biên bản về hành vi cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh mà không có giấy phép. Ngày 31-1, Sở Y tế xử phạt cơ sở này 45 triệu đồng và đình chỉ hoạt động khám, chữa bệnh trong 18 tháng.

Trước đó, ở cùng địa chỉ, vào tháng 3-2024, Sở Y tế tỉnh Bình Định (cũ) đã xử phạt 45 triệu đồng đối với Viện Thẩm mỹ Kang Jin do bà N.Đ.T.T. làm chủ với lỗi tương tự.

Chỉ vài tháng sau, cơ sở đổi tên thành Viện Thẩm mỹ Mega Kangnam. Cuối tháng 7-2024, Sở Y tế tiếp tục lập biên bản và xử phạt 50 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 24 tháng. Như vậy, cơ sở này đã bị xử phạt đến 3 lần với cùng lỗi vi phạm.

Cơ sở thẩm mỹ tại địa chỉ 159 Phan Bội Châu (phường Quy Nhơn) đã bị xử phạt 3 lần vì các hoạt động thẩm mỹ chui. Ảnh: Đ.M

Ông Lê Quang Hùng - Giám đốc Sở Y tế - cho biết, thời gian tới, đơn vị sẽ tăng cường giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm, công khai các trường hợp để người dân cảnh giác.

Sở phối hợp cơ quan chức năng có biện pháp mạnh tay với các trường hợp tái phạm; đề nghị các địa phương tuyên truyền, nhắc nhở chủ spa, cơ sở thẩm mỹ tuân thủ nghiêm quy định pháp luật.

Bên cạnh việc tăng cường quản lý của cơ quan chức năng, mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác, lựa chọn dịch vụ thẩm mỹ an toàn, hợp pháp để tránh “tiền mất, tật mang”.