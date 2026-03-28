Các loại hạt siêu dinh dưỡng giúp làn da khỏe mạnh

(GLO)- Theo các chuyên gia dinh dưỡng, bổ sung các loại hạt giàu dưỡng chất sau đây vào thực đơn hàng ngày có tác dụng phục hồi sức khỏe cho da từ sâu bên trong, giúp làn da khỏe mạnh.

Hạt lanh

Hạt lanh có tác dụng tăng cường độ ẩm cho da vì chúng là nguồn cung cấp tuyệt vời các acid béo omega-3, chất xơ và nhiều chất dinh dưỡng khác từ thực vật. Việc tiêu thụ hạt lanh có thể tăng cường độ ẩm và độ mịn màng cho da.

Hạt bí ngô

Hạt bí ngô là một trong những nguồn cung cấp vi chất dinh dưỡng phong phú, đặc biệt nổi bật với hàm lượng kẽm, magie và các acid béo thiết yếu.

Kẽm có khả năng điều hòa hoạt động nội tiết tại nang lông và kiểm soát lượng dầu thừa do tuyến bã nhờn tiết ra. Ngoài ra, đặc tính kháng viêm tự nhiên của kẽm có trong hạt bí ngô giúp làm dịu các nốt sưng đỏ, hạn chế môi trường phát triển của vi khuẩn và hỗ trợ giảm thiểu tình trạng mụn viêm hiệu quả. Loại hạt này còn cung cấp các acid béo thiết yếu cho lớp sừng của da giúp duy trì độ ẩm nội bào ổn định và giảm thiểu tình trạng khô ráp, hỗ trợ quá trình tự phục hồi da cho làn da khỏe mạnh.

Vitamin E có trong hạt bí ngô hoạt động như một màng chắn bảo vệ cấu trúc DNA của tế bào da. Quá trình trung hòa các gốc tự do ngoại sinh giúp làm chậm sự suy thoái của hệ thống elastin, duy trì độ săn chắc và ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa sớm.

Hạt dẻ cười

Hạt dẻ cười nổi tiếng với hàm lượng các hợp chất chống oxy hóa dồi dào và phong phú, đặc biệt với 3 chất là zeaxanthin, lutein và beta-carotene. Những chất của loại hạt này giúp da săn chắc, tăng cường sức khỏe của da và làm giảm các dấu hiệu lão hóa hiệu quả. Cạnh đó, hạt còn chứa các vitamin có lợi như: vitamin A và E giúp da căng tràn sức sống, trắng hồng rạng rỡ, cải thiện độ đàn hồi cho da.

Hạt điều

Hạt điều chứa các chất béo Omega-3 giúp kích thích sự sản sinh collagen, tăng độ đàn hồi của da.

Hạt điều chứa các chất béo Omega-3 giúp kích thích sự sản sinh collagen, tăng độ đàn hồi của da. Ảnh: Internet

Ngoài ra, hạt điều còn có các vitamin và khoáng chất thiết yếu giúp da căng mịn, đủ ẩm, giảm nhăn nheo.

Nếu tiêu thụ 100 gam hạt điều thì cơ thể chúng ta sẽ được cung cấp 38% hàm lượng nguyên tố đồng cần thiết cho một ngày. Việc này giúp hấp thụ sắt, sản sinh hồng cầu, hình thành collagen và giúp da săn chắc, mịn màng.

Hạt óc chó

Hạt óc chó giàu các chất béo Omega-3. Chất béo lành mạnh ở loại hạt này không chỉ mang lại lợi ích về sức khỏe mà còn giúp làm đẹp. Hạt cung cấp cho cơ thể một hàm lượng Omega-3 vừa đủ một cách điều độ, giúp bạn có được một làn da khỏe mạnh như: giảm nếp nhăn, làm ẩm cho da giúp căng mịn.

Ngoài những lợi ích giúp có làn da khỏe mạnh, các hạt siêu dinh dưỡng trên còn nhiều công năng khác như: giảm cân hiệu quả, giúp tóc bóng mượt, chắc khỏe, và phòng ngừa các bệnh về da.