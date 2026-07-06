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Thu hồi và tiêu hủy 10 sản phẩm mỹ phẩm Hàn Quốc tại Việt Nam

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NHÃ UYÊN
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(GLO)- Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy 10 sản phẩm mỹ phẩm Hàn Quốc bán do Công ty TNHH IWON Việt Nam (TP. Hồ Chí Minh) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Công ty TNHH IWON Việt Nam cũng bị xử phạt 162,5 triệu đồng và phải thực hiện nhiều biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm trong quảng cáo, kinh doanh mỹ phẩm, bao gồm: kinh doanh mỹ phẩm có Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) nhưng không đầy đủ theo quy định của pháp luật; công thức không đúng với hồ sơ công bố.

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Sản phẩm kem dưỡng ẩm Luvum green citrus vitamin C gel cream plus do Công ty TNHH IWON Việt Nam phân phối bị thu hồi, tiêu hủy. Ảnh: Internet

Ngoài bị phạt tiền, Công ty IWON Việt Nam còn bị thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm; buộc phải tháo gỡ, xóa quảng cáo trên sàn thương mại điện tử đối với các sản phẩm có nội dung quảng cáo không phù hợp với một trong các tài liệu theo quy định. Đặc biệt, công ty này còn bị cơ quan chức năng tạm ngừng xem xét và tiếp nhận hồ sơ công bố mỹ phẩm trong vòng 6 tháng.

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng 10 sản phẩm nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

Công ty TNHH IWON Việt Nam phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng 10 sản phẩm không đáp ứng quy định; tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi, tiêu hủy toàn bộ sản phẩm không đáp ứng quy định. Đồng thời, gửi báo cáo thu hồi, tiêu hủy 10 sản phẩm nêu trên về Cục Quản lý Dược trước ngày 15-7-2026.

Đối với Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh, Cục Quản lý Dược yêu cầu phải giám sát Công ty TNHH IWON Việt Nam trong việc thực hiện thu hồi, tiêu hủy 10 sản phẩm không đáp ứng quy định, báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát về Cục trước ngày 30-7-2026.

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Danh mục 10 sản phẩm mỹ phẩm bị thu hồi. Ảnh chụp màn hình
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