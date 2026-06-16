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Đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy 45 sản phẩm mỹ phẩm

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NHÃ UYÊN (theo Znews, Vietnamnet)

(GLO)- Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành liên tiếp các văn bản yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy tổng cộng 45 sản phẩm mỹ phẩm của 4 doanh nghiệp; trong đó có nhiều loại sữa rửa mặt, kem chống nắng, kem đánh răng… phổ biến trên thị trường.

Theo đó, Cục Quản lý Dược xác định các doanh nghiệp kinh doanh mỹ phẩm có hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) nhưng không đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Đáng chú ý, một sản phẩm còn bị phát hiện lưu thông với công thức không đúng so với hồ sơ công bố và bị thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

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Trong số các sản phẩm bị thu hồi, tiêu hủy có kem chống nắng Anessa perfect UV Sunscreen. Ảnh: Internet

Trong số các doanh nghiệp bị xử lý, Công ty TNHH ALICE CAO (Hà Nội) là đơn vị có số lượng sản phẩm bị thu hồi nhiều nhất với 20 sản phẩm. Trong đó, có nhiều loại nổi tiếng, được bán phổ biến trên thị trường như: sữa rửa mặt Hadalabo foaming facial cleanser, kem chống nắng Anessa perfect UV Sunscreen, kem đánh răng Aquafresh Clear Mint...

Tiếp đến là Công ty TNHH IWON Việt Nam (TP. Hồ Chí Minh) với tổng cộng 10 sản phẩm bị thu hồi, tiêu hủy; Công ty TNHH xuất nhập khẩu và bán lẻ Hồng Lâm (Hà Nội) có 9 sản phẩm; Công ty TNHH X.C.G.G (TP. Hồ Chí Minh) có 6 sản phẩm.

Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo đến các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh và sử dụng các sản phẩm thuộc diện thu hồi; đồng thời trả lại cho đơn vị cung ứng. Các sở y tế có trách nhiệm tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định hiện hành.

Doanh nghiệp phải gửi thông báo thu hồi đến các đơn vị phân phối, tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh, tổ chức thu hồi và tiêu hủy toàn bộ sản phẩm không đáp ứng quy định; báo cáo kết quả thu hồi, tiêu hủy về Cục Quản lý Dược trước ngày 15-7-2026.

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