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Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai khám sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ Đội K52

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NHƯ NGUYỆN NHƯ NGUYỆN

(GLO)- Ngày 15-6, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai tổ chức chương trình khám sức khỏe tổng quát cho 30 cán bộ, chiến sĩ Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai).

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Một chiến sĩ đo huyết áp tự động trước khi thăm khám toàn diện. Ảnh: Như Nguyện

Đây là năm thứ 2 liên tiếp Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai thực hiện chương trình khám sức khỏe miễn phí cho Đội K52.

Tại đây, cán bộ, chiến sĩ được thăm khám toàn diện, bao gồm khám lâm sàng đa chuyên khoa, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và các cận lâm sàng cần thiết nhằm đánh giá chính xác tình trạng sức khỏe của từng cán bộ, chiến sĩ. Tổng kinh phí hỗ trợ khám sức khỏe đợt này gần 50 triệu đồng.

Đội K52 vừa hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Vương quốc Campuchia trong mùa khô 2025-2026. Công việc diễn ra trong điều kiện địa hình phức tạp, thời tiết khắc nghiệt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.

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Bác sĩ trả kết quả sau khi thăm khám toàn diện cho cán bộ, chiến sĩ Đội K52. Ảnh: Như Nguyện

Vì vậy, việc được thăm khám, tầm soát bệnh lý và tư vấn chăm sóc sức khỏe không chỉ giúp các cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn đối với những người đang lặng thầm thực hiện nghĩa vụ cao cả với Tổ quốc.

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