Đội K52 quy tập thêm 2 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

(GLO)- Theo báo cáo của Đội K52 (Bộ CHQS tỉnh Gia Lai), ngày 7-5, đơn vị đã quy tập thêm 2 hài cốt liệt sĩ tại làng Lâm, xã Ia Tung, huyện Ô Ya Đao, tỉnh Ratanakiri, vương quốc Campuchia.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, ông Sêu Chênh (65 tuổi) cung cấp thông tin về khu vực chôn cất bộ đội Việt Nam hy sinh trong thời kỳ chiến tranh tại một khu rừng thuộc làng Lâm. Trên cơ sở đó, Đội K52 tổ chức lực lượng xác minh, tìm kiếm và quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ vào sáng 7-5.

Cán bộ, chiến sĩ Đội K52 tích cực tìm kiếm những di vật đi kèm cùng hài cốt liệt sĩ.

Các hài cốt được tìm thấy gồm xương sọ, răng, xương tay, xương chân cùng một số di vật như bi đông, kéo quân y, bút máy Hồng Hà, lọ thuốc, cúc áo bộ đội, tiền xu Việt Nam, tăng ni lông... Hiện chưa xác định được danh tính liệt sĩ. Đơn vị đã lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định theo quy định.

Tính từ ngày 19-11-2025 đến 7-5-2026, Đội K52 đã quy tập được 18 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia qua các thời kỳ chiến tranh.

Nơi chăm sóc các hài cốt liệt sĩ tại Campuchia.

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, cán bộ, chiến sĩ Đội K52 tiếp tục khắc phục khó khăn về địa hình, thời tiết, đẩy mạnh xác minh thông tin, mở rộng phạm vi tìm kiếm trên địa bàn 3 tỉnh Ratanakiri, Stung Treng và Preah Vihear của Campuchia.