Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thăm, tặng quà Đội K52 thực hiện nhiệm vụ tại tỉnh Stung Treng và Preah Vihear

(GLO)- Chiều 7-4, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn và các thành viên Đoàn công tác của tỉnh Gia Lai đã đến thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đội K52 đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại 2 tỉnh Stung Treng và Preah Vihear (Vương quốc Campuchia).

Mùa khô 2025-2026, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn nhưng Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) đã tiến hành tìm kiếm, quy tập được 16 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại các tỉnh Đông Bắc Campuchia.

Trong đó, Đội đã tìm kiếm, quy tập được 7 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Stung Treng và 3 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Preah Vihear.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn dâng hương, tri ân các liệt sĩ vừa được Đội K52 tìm kiếm, quy tập tại tỉnh Stung Treng. Ảnh: R'Piên

Tại buổi đến thăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Đội K52 đạt được trong suốt thời gian thực hiện nhiệm vụ tại 2 tỉnh Stung Treng và Preah Vihear.

Đồng chí nhấn mạnh: Hiện nay, thông tin về các phần mộ liệt sĩ ngày càng ít đi và khó tìm kiếm, do đó, toàn thể cán bộ, chiến sĩ Đội K52 cần tiếp tục bám cơ sở để tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động cung cấp thông tin khi có phát hiện mới.

Tỉnh sẽ hỗ trợ thêm 1 phần kinh phí để Đội tăng mức hỗ trợ cho người dân cung cấp thông tin chính xác về phần mộ các liệt sĩ, với hy vọng ngày càng có thêm nhiều hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, hồi hương về yên nghỉ trong lòng đất mẹ Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 6 từ phải sang) tặng quà cho Đội K52 đang thực hiện nhiệm vụ tại tỉnh Stung Treng. Ảnh: R'Piên

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của Campuchia, Chủ tịch UBND tỉnh chúc cán bộ, chiến sĩ Đội K52 thật nhiều sức khỏe, cùng đón năm mới vui tươi với chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân nước bạn, qua đó thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn và các doanh nghiệp đã tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Đội K52 đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại 2 tỉnh Stung Treng và Preah Vihear.

Riêng Công ty cổ phần Phú Tài hỗ trợ Đội K52 tại tỉnh Stung Treng 8.000 USD để xây dựng 1 căn nhà kiên cố, giúp cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác tại Campuchia.

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh kỳ họp thứ I

Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ I Quốc hội khóa XVI

Thời sự

(GLO)- Sáng 6-4, tại Hội trường Diên Hồng (Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội), Quốc hội khóa XVI nhiệm kỳ 2026-2031 đã khai mạc trọng thể kỳ họp thứ I. Đây là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ mở đầu cho nhiệm kỳ mới mà còn đặt nền móng cho một giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Kỷ niệm 55 năm Chiến thắng Gò Cớ (3/4/1971 - 3/4/2026): Bản hùng ca của ý Đảng - lòng dân

Thời sự

(GLO)- Cách đây 55 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện Phù Mỹ (cũ), nhân dân và các lực lượng vũ trang xã Mỹ Đức (nay là xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai) đã làm nên Chiến thắng Gò Cớ bằng phương thức “ba mũi giáp công” - kết hợp đấu tranh chính trị, binh vận và vũ trang.

Các địa phương phải đổi mới tư duy làm việc và nhận diện rõ dư địa tăng trưởng

Thời sự

(GLO)- Kiểm tra tình hình triển khai nhiệm vụ phát triển KT-XH và chương trình công tác trọng tâm năm 2026 tại các xã Ia Ly, Ia Phí, Ia Khươl, Chư Păh vào ngày 5-4, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các địa phương phải đổi mới tư duy làm việc và nhận diện rõ dư địa tăng trưởng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra thực tế tình hình triển khai các phương án phát triển kinh tế - xã hội và chương trình trọng tâm năm 2026 tại trụ sở UBND và các mô hình sản xuất thuộc xã Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Quang và Vĩnh Sơn

Thời sự

(GLO)- Ngày 5-4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra việc triển khai phương án phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) và chương trình công tác trọng tâm năm 2026 tại các xã Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Quang và Vĩnh Sơn.

Hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân theo hướng thực chất, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm.

Thời sự

(GLO)- Sáng 3-4, Ban chỉ đạo triển khai Đề án phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035 tổ chức phiên họp thứ nhất. Đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - chủ trì phiên họp.

Định hình không gian phát triển mới cho 6 vùng kinh tế - xã hội

Thời sự

(GLO)- Sáng 2-4, Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến lấy ý kiến đối với các dự thảo báo cáo sơ kết và kết luận về thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị đối với 6 vùng kinh tế - xã hội, qua đó định hình không gian phát triển mới trong giai đoạn tới.

