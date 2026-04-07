Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thăm, tặng quà Đội K52 thực hiện nhiệm vụ tại tỉnh Stung Treng và Preah Vihear

(GLO)- Chiều 7-4, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn và các thành viên Đoàn công tác của tỉnh Gia Lai đã đến thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đội K52 đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại 2 tỉnh Stung Treng và Preah Vihear (Vương quốc Campuchia).

Mùa khô 2025-2026, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn nhưng Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) đã tiến hành tìm kiếm, quy tập được 16 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại các tỉnh Đông Bắc Campuchia.

Trong đó, Đội đã tìm kiếm, quy tập được 7 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Stung Treng và 3 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Preah Vihear.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn dâng hương, tri ân các liệt sĩ vừa được Đội K52 tìm kiếm, quy tập tại tỉnh Stung Treng. Ảnh: R'Piên

Tại buổi đến thăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Đội K52 đạt được trong suốt thời gian thực hiện nhiệm vụ tại 2 tỉnh Stung Treng và Preah Vihear.

Đồng chí nhấn mạnh: Hiện nay, thông tin về các phần mộ liệt sĩ ngày càng ít đi và khó tìm kiếm, do đó, toàn thể cán bộ, chiến sĩ Đội K52 cần tiếp tục bám cơ sở để tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động cung cấp thông tin khi có phát hiện mới.

Tỉnh sẽ hỗ trợ thêm 1 phần kinh phí để Đội tăng mức hỗ trợ cho người dân cung cấp thông tin chính xác về phần mộ các liệt sĩ, với hy vọng ngày càng có thêm nhiều hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, hồi hương về yên nghỉ trong lòng đất mẹ Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 6 từ phải sang) tặng quà cho Đội K52 đang thực hiện nhiệm vụ tại tỉnh Stung Treng. Ảnh: R'Piên

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của Campuchia, Chủ tịch UBND tỉnh chúc cán bộ, chiến sĩ Đội K52 thật nhiều sức khỏe, cùng đón năm mới vui tươi với chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân nước bạn, qua đó thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn và các doanh nghiệp đã tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Đội K52 đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại 2 tỉnh Stung Treng và Preah Vihear.

Riêng Công ty cổ phần Phú Tài hỗ trợ Đội K52 tại tỉnh Stung Treng 8.000 USD để xây dựng 1 căn nhà kiên cố, giúp cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác tại Campuchia.