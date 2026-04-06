Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Gia Lai thăm, chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại tỉnh Ratanakiri

(GLO)- Sáng 6-4, đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Gia Lai do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây tại tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).

Tham gia đoàn công tác có Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh Võ Thị Thu Hòa cùng lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, doanh nghiệp của tỉnh.

Tỉnh trưởng Nhem Sam Oeun và lãnh đạo cấp cao của tỉnh Ratanakiri tiếp và làm việc với đoàn đại biểu tỉnh Gia Lai.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn (bên trái) trao quà cho Tỉnh trưởng Ratanakiri Nhem Sam Oeun. Ảnh: R'Piên

Tại buổi thăm, chúc Tết, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn bày tỏ vui mừng khi nhận được sự đón tiếp nồng hậu, trân quý, thắm tình hữu nghị từ Tỉnh trưởng Nhem Sam Oeun và các lãnh đạo cấp cao tỉnh Ratanakiri.

Trong không khí vui tươi, thắm tình đoàn kết và chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc Campuchia, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn chúc chính quyền và nhân dân tỉnh Ratanakiri tiếp tục gặt hái được nhiều thành công, xây dựng tỉnh Ratanakiri ngày một phồn thịnh, phát triển; chúc cho mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa 2 tỉnh mãi khăng khít, bền chặt.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh: Gia Lai và Ratanakiri “núi liền núi - sông liền sông”, có chung đường biên giới và nhiều sự tương đồng trong các mặt của đời sống xã hội.

Thời gian qua, 2 tỉnh đã không ngừng nỗ lực để phát triển quan hệ ngoại giao, giao lưu biên giới, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp giao thương, phát triển sản xuất.

Đặc biệt, tỉnh Ratanakiri đã tạo mọi điều kiện hỗ trợ tỉnh Gia Lai trong việc trong việc tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên chiến trường Campuchia qua các thời kỳ chiến tranh để hồi hương về đất mẹ Việt Nam.

Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Gia Lai thăm, chúc Tết tỉnh Ratanakiri. Ảnh: R’Piên

Để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa 2 tỉnh ngày càng hiệu quả, đi vào chiều sâu, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn mong muốn 2 địa phương phối hợp chặt chẽ để xây dựng kế hoạch triển khai bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị tỉnh Ratanakiri phối hợp nghiên cứu triển khai cơ chế “Một cửa - Một lần dừng”; đơn giản hóa thủ tục xuất nhập cảnh, hải quan; phối hợp xây dựng Đề án chuyển đổi cặp Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh - Oyadav theo mô hình cửa khẩu số, cửa khẩu thông minh.

Cùng với đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, chia sẻ dữ liệu, đồng bộ thời gian làm việc giữa hai bên; định kỳ tổ chức xúc tiến thương mại, đầu tư; phối hợp huy động nguồn lực nâng cấp hạ tầng giao thông phục vụ sản xuất, vận chuyển.

Ngoài ra, tăng cường tuyên truyền, phối hợp bảo vệ mốc giới, thúc đẩy sớm hoàn thành phân giới, cắm mốc; tiếp tục tạo điều kiện để Đội K52 của tỉnh Gia Lai thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và hồi hương hài cốt liệt sĩ theo chủ trương của 2 Chính phủ.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cam kết sẽ chỉ đạo các sở, ngành của tỉnh Gia Lai phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ tỉnh Ratanakiri trong đào tạo nguồn nhân lực, chia sẻ kinh nghiệm phát triển, hỗ trợ kinh phí để tỉnh Ratanakiri xây dựng công trình hữu nghị.

Với tình cảm gắn bó, truyền thống đoàn kết và quyết tâm chính trị cao, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tin tưởng quan hệ hợp tác giữa 2 tỉnh Gia Lai và Ratanakiri sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả; góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Các đại biểu tỉnh Gia Lai thăm, chúc Tết tại tỉnh Ratanakiri. Ảnh: R'Piên

Tại buổi tiếp, Tỉnh trưởng Nhem Sam Oeun và lãnh đạo cấp cao tỉnh Ratanakiri bày tỏ sự vui mừng khi được đón tiếp Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn và các đại biểu của tỉnh Gia Lai sang thăm, chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây.

Trong không khí vui tươi, thắm tình đoàn kết, Tỉnh trưởng tỉnh Ratanakiri chúc mừng đồng chí Phạm Anh Tuấn mới đây đã được các đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII.

Trên cương vị mới, Tỉnh trưởng Nhem Sam Oeun chúc Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tiếp tục lãnh đạo, điều hành chính quyền hiệu quả nhằm xây dựng tỉnh Gia Lai ngày càng phát triển trong thời gian tới.

Tỉnh trưởng Nhem Sam Oeun cho biết: Thời gian qua, 2 tỉnh thường xuyên tổ chức nhiều chương trình giao lưu biên giới, kết nối giao thương, phát triển kinh tế khu vực cửa khẩu và đặc biệt ngày càng có nhiều doanh nghiệp của Việt Nam nói chung, Gia Lai nói riêng đến Ratanakiri để đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh và ngược lại. Đây là minh chứng cho thấy sự mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa 2 tỉnh đang từng bước phát triển lên tầm cao mới.

Tỉnh trưởng Ratanakiri mong muốn thời gian tới, các nhà đầu tư của tỉnh Gia Lai sẽ sang nghiên cứu, đầu tư vào 3 lĩnh vực tiềm năng mà Ratanakiri đang thu hút đầu tư gồm: nông nghiệp, du lịch và khai thác mỏ.

Đồng thời, nghiên cứu địa điểm để xây dựng các cơ sở chế biến tại khu vực kinh tế cửa khẩu quốc tế Oyadav - Lệ Thanh để phục vụ xuất - nhập khẩu hàng hóa sang thị trường Việt Nam và Campuchia, góp phần tăng trưởng kinh tế nội địa của cả 2 tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai và tỉnh Ratanakiri dâng hoa tại Đài hữu nghị Việt Nam - Campuchia ở thành phố Ban Lung, tỉnh Ratanakiri. Ảnh: R'Piên

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn và Tỉnh trưởng tỉnh Ratanakiri Nhem Sam Oeun đã đến dâng hoa tại Đài hữu nghị Việt Nam - Campuchia ở thành phố Ban Lung.