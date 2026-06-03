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Xã Đề Gi sau 1 năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp:

Tinh gọn bộ máy, gần dân, lo cho dân

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NGUYỄN HÂN
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(GLO)- Sau 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Đề Gi (tỉnh Gia Lai) đã từng bước khẳng định hiệu quả của chủ trương tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ người dân.

Không chỉ thu gọn đầu mối tổ chức, mô hình mới còn tạo chuyển biến rõ nét trong cải cách hành chính và xây dựng chính quyền gần dân, sát dân.

Tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả phục vụ

Từ ngày 1-7-2025, xã Đề Gi được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của thị trấn Cát Khánh, xã Cát Minh và xã Cát Tài (cũ). Ông Phạm Dũng Luận - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đề Gi - đánh giá, thành công lớn nhất trong năm đầu tiên là nhanh chóng sắp xếp ổn định tổ chức và tinh gọn các đầu mối trung gian.

Toàn hệ thống được kiện toàn theo nguyên tắc “6 rõ”, góp phần nâng cao hiệu quả điều hành và trách nhiệm công vụ. Trong đó, tiêu chí “gần dân, sát dân, phục vụ dân” trở thành thước đo quan trọng đánh giá năng lực và hiệu quả thực thi công vụ.

Xác định cải cách hành chính là khâu đột phá, xã Đề Gi đã chuyển mạnh từ tư duy “hành chính quản lý” sang “hành chính phục vụ”. Nếu vào tháng 6-2025, cấp xã chỉ giải quyết 164 thủ tục hành chính thì đến tháng 5-2026, số thủ tục được rà soát, nâng cấp và niêm yết công khai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã đã tăng lên 422 thủ tục, trong đó hầu hết là dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

Từ ngày 1-7-2025 đến nay, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã đã tiếp nhận 8.096 hồ sơ thủ tục hành chính; trong đó, 7.917 hồ sơ được giải quyết trước hạn, đạt tỷ lệ 97,7%. Tỷ lệ hồ sơ chậm hạn kiểm soát chỉ chiếm 0,7%. Công tác chuyển đổi số được đẩy mạnh, góp phần hình thành môi trường làm việc điện tử, nâng cao hiệu quả xử lý công việc.

Sự đổi mới của bộ máy hành chính cũng nhận được sự đồng thuận tích cực từ nhân dân. Tinh thần “đảng viên đi trước, làng nước theo sau” tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ.

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Bí thư Chi bộ thôn Ngãi An Phạm Văn Kiên (đội mũ) vận động nhân dân giữ gìn đường làng ngõ xóm sạch, đẹp. Ảnh: N.H

Điển hình như tại thôn Thắng Kiên, ông Nguyễn Lợi (đảng viên cao tuổi) không chỉ tham gia góp ý xây dựng tổ chức bộ máy mà còn gương mẫu trong các hoạt động vệ sinh môi trường, vận động người dân giữ gìn đường làng, ngõ xóm sáng, xanh, sạch, đẹp.

Hay ở thôn Ngãi An, Bí thư Chi bộ Phạm Văn Kiên cùng đảng viên thường xuyên “đi từng ngõ, gõ từng nhà” tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Bà Nguyễn Thị Mẽ (thôn An Nhuệ) chia sẻ: “Tinh gọn bộ máy giúp chính quyền xã gần dân, sát dân, lo cho dân tốt hơn; người dân dễ tiếp cận chính quyền. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng và phấn khởi”.

Gần dân để hiểu dân, lắng nghe dân

Nếu cải cách hành chính là thước đo hiệu quả hoạt động của bộ máy thì việc xây dựng chính quyền gần dân, tôn trọng dân chính là nền tảng tạo dựng niềm tin xã hội.

Từ đầu tháng 9-2025, xã Đề Gi triển khai mô hình “Ngày thứ Bảy lắng nghe dân nói”. Đều đặn vào sáng thứ Bảy hằng tuần, lãnh đạo xã cùng các bộ phận chuyên môn luân phiên đến nhà văn hóa các thôn để trực tiếp đối thoại, tiếp nhận và giải quyết kiến nghị của người dân.

Mô hình này nhanh chóng nhận được sự đồng tình của nhân dân bởi tạo ra không gian trao đổi cởi mở, thân tình và thuận tiện hơn so với cách tiếp nhận kiến nghị truyền thống.

Tại một buổi đối thoại, bà Nguyễn Thị Kim Chung (thôn Thái Phú) xúc động khi được lãnh đạo xã trực tiếp lắng nghe, chỉ đạo rà soát hoàn cảnh để xem xét đưa gia đình vào diện hộ nghèo hỗ trợ. Điều khiến bà cảm nhận rõ nhất không chỉ là sự hỗ trợ về chính sách mà còn là thái độ gần gũi, trách nhiệm của cán bộ.

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Mô hình “Ngày thứ Bảy lắng nghe dân nói” do xã Đề Gi triển khai tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân. Ảnh: ĐVCC

Trong khi đó, ông Trần Văn Sáu (thôn Hòa Hiệp) cho biết ông cảm thấy thoải mái khi đến phản ánh những vướng mắc liên quan đến thủ tục tách thửa đất bởi không khí đối thoại diễn ra cởi mở, không tạo cảm giác áp lực như khi làm việc tại cơ quan hành chính.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Phạm Dũng Luận, khi người dân cảm nhận tiếng nói của mình được lắng nghe và phản hồi kịp thời, niềm tin đối với chính quyền sẽ được củng cố.

Bên cạnh những kết quả tích cực, quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp vẫn còn một số khó khăn cần tiếp tục tháo gỡ về nhân lực, ngân sách và hạ tầng số.

Tuy vậy, những khó khăn bước đầu không làm giảm quyết tâm của địa phương trong việc xây dựng nền hành chính hiện đại, hiệu quả và phục vụ nhân dân tốt hơn.

“Sau hợp nhất, sự khác biệt giữa các địa bàn là điều có thật. Nhưng, nhân dân sẽ luôn ủng hộ nếu cán bộ thực sự vì dân. Đoàn kết chính là sức mạnh lớn nhất để xã Đề Gi cùng chung ý chí, chung khát vọng phát triển và vững vàng tiến vào kỷ nguyên số” - ông Luận khẳng định.

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