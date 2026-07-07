Gần dân từ những mô hình sinh kế

(GLO)- Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 7-8-2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường kết nghĩa với các thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số, xã Đức Cơ đã cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực.

Thay vì dừng ở những hoạt động hỗ trợ đơn lẻ, các đơn vị kết nghĩa trực tiếp xuống cơ sở, khảo sát nhu cầu, xây dựng mô hình sinh kế phù hợp và đồng hành với người dân trong quá trình triển khai; qua đó góp phần thay đổi nếp nghĩ, cách làm và từng bước nâng cao đời sống.

Gia đình chị Ksor H’Mloai ở làng Ấp là một trong những hộ được Ban Xây dựng Đảng xã hỗ trợ hơn 200 cây giống cà phê để trồng trên gần 2,5 sào đất thiếu nước. Cùng với cây giống, cán bộ hướng dẫn cải tạo đất, kỹ thuật trồng và chăm sóc cây.

“Từ chỗ chỉ trồng một vụ lúa năng suất thấp, nay được hỗ trợ giống và hướng dẫn kỹ thuật, tôi hy vọng vài năm nữa sẽ có thu nhập ổn định hơn từ cây cà phê” - chị H’Mloai chia sẻ.

Cán bộ Ban Xây dựng Đảng xã Đức Cơ hướng dẫn hộ dân làng Ấp trồng cà phê giống mới. Ảnh: M.L

Theo bà Lê Thị Hồng - Phó Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã Đức Cơ, tổ dân phố 2 và Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao xã đã nhận kết nghĩa với làng Ấp.

Các đơn vị kết nghĩa khảo sát từng hộ nghèo, hộ khó khăn để lựa chọn mô hình phù hợp. Không chỉ hỗ trợ cây, con giống hay kinh phí, cán bộ còn thường xuyên xuống làng hướng dẫn kỹ thuật, đồng hành cùng người dân trong quá trình thực hiện.

Ông Kpah H’Duy - Trưởng thôn Ấp - cho rằng, việc cán bộ về tận làng không chỉ hỗ trợ phát triển sản xuất mà còn góp phần tuyên truyền, vận động người dân từng bước khắc phục tâm lý trông chờ, chủ động vươn lên.

Tại làng Hrang, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã triển khai mô hình hỗ trợ hộ nghèo nuôi heo rừng sinh sản theo phương châm “trao cần câu, không trao con cá”.

Bà Rơ Mah H’Dịu - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Bí thư Đoàn xã Đức Cơ - cho biết, mỗi mô hình đều được lựa chọn trên cơ sở điều kiện sản xuất, tập quán sinh hoạt và khả năng của từng hộ.

Cùng với hỗ trợ sinh kế, các đơn vị kết nghĩa tăng cường tuyên truyền, giúp người dân nhận thấy khả năng phát triển kinh tế từ chính điều kiện của mình để nhân rộng cách làm hiệu quả trong cộng đồng.

Hiện xã Đức Cơ có 14 thôn, làng; trong đó, 7 làng đồng bào dân tộc thiểu số đã được các đơn vị nhận kết nghĩa (theo địa giới trước khi sáp nhập thôn). Ban Thường vụ Đảng ủy xã phân công 22 cơ quan, đơn vị tham gia; mỗi đơn vị xây dựng kế hoạch, phần việc cụ thể gắn với nhu cầu của từng làng.

Năm 2026, mỗi đơn vị kết nghĩa xây dựng ít nhất 1 mô hình sinh kế và cử cán bộ thường xuyên xuống cơ sở theo dõi, hướng dẫn để phát huy hiệu quả, tạo điều kiện nhân rộng.

Bà Rơ Châm H’Thanh - Phó Bí thư Đảng ủy xã Đức Cơ - cho hay: Chương trình kết nghĩa giúp cán bộ hiểu hơn đời sống, phong tục của đồng bào dân tộc thiểu số để tham mưu những giải pháp sát thực tiễn.

Quan trọng hơn, việc đồng hành với người dân không chỉ tạo sinh kế trước mắt mà còn góp phần thay đổi nếp nghĩ, cách làm, tạo nền tảng phát triển bền vững.