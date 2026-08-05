Gắn kết cộng đồng, dựng xây khu dân cư phát triển

(GLO)- Sau khi sắp xếp, tổ chức lại thôn, làng, tổ dân phố, việc ổn định tổ chức và tạo sự đồng thuận trong nhân dân trở thành yêu cầu cấp thiết.

Với vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân, Mặt trận cùng các tổ chức chính trị - xã hội đã chủ động bám sát địa bàn, triển khai các hoạt động nhằm phát huy sức mạnh cộng đồng, góp phần giúp các khu dân cư mới nhanh chóng ổn định và phát triển.

Tại xã Ia Phí, sau khi hoàn thành việc sắp xếp, tổ chức lại thôn, làng, Mặt trận và các đoàn thể nhanh chóng triển khai các hoạt động nhằm tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng.

Trọng tâm là tuyên truyền, vận động người dân giữ gìn bản sắc văn hóa, phát huy tinh thần đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa và tích cực tham gia các phong trào ở khu dân cư.

Ông Rơ Châm Kên - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Phí, cho biết, khi người dân đồng thuận, gắn bó, các khu dân cư mới sẽ sớm ổn định, tạo nền tảng vững chắc để củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Tinh thần đó được cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động thiết thực. Tối 24-7 vừa qua, tại nhà rông và sân sinh hoạt cộng đồng làng Mrông Yố, xã Ia Phí tổ chức chương trình thí điểm “Đêm hành trình của Chiêng cổ - Mrông Yố” với chủ đề “Âm vang đại ngàn - Hương vị cà phê Jrai”.

Không chỉ là hoạt động văn hóa mang đậm bản sắc địa phương, chương trình còn tạo không gian để người dân giao lưu, gắn kết sau khi làng Mrông Yố 1 và Mrông Yố 2 hợp nhất thành làng Mrông Yố.

Những hoạt động văn hóa cộng đồng góp phần gắn kết người dân sau sắp xếp, tổ chức lại thôn, làng.

﻿- Trong ảnh: Người dân làng Mrông Yố (xã Ia Phí) biểu diễn cồng chiêng, múa xoang trong “Đêm hành trình của Chiêng cổ - Mrông Yố”. Ảnh: Phạm Quý

Chị Siu H’Phưl, người dân làng Mrông Yố, chia sẻ: Bà con 2 làng vốn có mối quan hệ gắn bó từ trước. Khi về chung một làng, việc cùng tham gia các hoạt động cộng đồng giúp mọi người hiểu nhau hơn, cùng chung sức xây dựng khu dân cư đoàn kết, phát triển.

Nếu Ia Phí chú trọng tạo sự gắn kết thông qua các hoạt động cộng đồng thì xã Ia Hiao lựa chọn phát huy vai trò của từng tổ chức đoàn thể bằng mô hình “chia lửa”, phân công rõ người, rõ việc.

Theo đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phụ trách công tác giảm nghèo; Hội LHPN vận động hiến đất, mở đường; Hội CCB đảm nhận công tác vệ sinh môi trường, di dời chuồng trại; Hội Nông dân hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP, quảng bá nông sản trên không gian mạng; Đoàn Thanh niên phổ cập kỹ năng số cho người dân.

Cách làm này vừa giảm áp lực cho chính quyền, vừa phát huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể trong việc đưa chủ trương, chính sách vào cuộc sống.

Mặt trận và các đoàn thể xã Ia Hiao chú trọng tuyên truyền, vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm để từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống. Ảnh: P.D

Theo ông Trương Quốc Vương - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Nông dân xã Ia Hiao, giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm của mô hình “chia lửa”.

Năm 2026, địa phương phấn đấu giúp 52 hộ thoát nghèo. Để đạt mục tiêu này, Mặt trận và các đoàn thể tập trung hướng dẫn người dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách, sử dụng hiệu quả vốn vay phát triển sản xuất, đồng thời huy động nguồn lực hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ khó khăn.

Buôn Ling (được thành lập trên cơ sở hợp nhất buôn Ma H’Rai và buôn Ling trước đây) hiện còn 28 hộ nghèo, nhiều nhất xã Ia Hiao. Ban Công tác Mặt trận phối hợp với cấp ủy, Ban Nhân dân thôn vận động người dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, di dời chuồng trại khỏi gầm nhà sàn, xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh.

Anh Ksor Tiêng - Trưởng Ban Công tác Mặt trận buôn Ling, cho biết, trong 5 hộ dự kiến thoát nghèo năm 2026, phần lớn là hộ trẻ, có sức khỏe và ý chí vươn lên. Thời gian tới, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể sẽ tiếp tục đồng hành hỗ trợ về kỹ thuật, sinh kế và nguồn lực để các hộ từng bước thoát nghèo bền vững.

Cùng với phát huy vai trò của các đoàn thể, nhiều địa phương cũng khẩn trương kiện toàn tổ chức ở khu dân cư sau sắp xếp.

Ông Trần Văn Thư - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Kim Sơn, cho biết: Các ban công tác Mặt trận thôn nhanh chóng được củng cố, kiện toàn; trong đó, 5/6 thôn có trưởng ban mới theo hướng trẻ hóa, đều là đảng viên và có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin. Sau kiện toàn, các ban công tác Mặt trận tăng cường bám địa bàn, phối hợp với người có uy tín và các đoàn thể nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh.

Nhờ đó, người dân tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và giúp các khu dân cư sớm ổn định.

Với phương châm gần dân, lắng nghe và phát huy dân chủ ở cơ sở, Mặt trận cùng các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong tập hợp, vận động nhân dân, tạo sự đồng thuận để các khu dân cư sau sắp xếp ngày càng ổn định, phát triển.