Phường Hội Phú công bố các nghị quyết, quyết định về tổ chức bộ máy và nhân sự tổ dân phố, làng

(GLO)- Chiều 30-6, Đảng ủy phường Hội Phú (tỉnh Gia Lai) tổ chức Lễ công bố các nghị quyết, quyết định về tổ chức và nhân sự các tổ dân phố, làng trên địa bàn phường.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo phường Hội Phú đã công bố Nghị quyết của HĐND phường về việc sắp xếp, tổ chức lại tổ dân phố, làng trên địa bàn phường.

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Vũ Thảo

Theo đó, HĐND phường Hội Phú thống nhất sắp xếp, tổ chức lại 26 tổ dân phố, làng xuống còn 13 tổ dân phố, làng. Trong đó, giữ nguyên trạng và tên gọi của 3 làng: Ngol, Khưn và Ia Lang dựa theo yếu tố đặc thù là làng thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi theo Quyết định số 209/QĐ-UBND ngày 16-1-2026 của UBND tỉnh Gia Lai.

Đồng thời, phường cũng đã công bố các quyết định về kết thúc hoạt động đối với các chi bộ tổ dân phố, làng và quyết định thành lập các chi bộ tổ dân phố, làng; quyết định về chỉ định cấp ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ tổ dân phố, làng và trao quyết định thành lập chi bộ, chỉ định bí thư chi bộ 10 tổ dân phố, làng mới; công bố và trao quyết định chỉ định tổ trưởng tổ dân phố, làng lâm thời sau sáp nhập.

Lãnh đạo phường Hội Phú trao quyết định thành lập chi bộ và chỉ định bí thư chi bộ 10 chi bộ tổ dân phố, làng mới trên địa bàn. Ảnh: Vũ Thảo

Bên cạnh đó, công bố và trao Quyết định của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường chỉ định trưởng ban công tác mặt trận tổ dân phố, làng sau sáp nhập; công bố và trao các quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ phường về nâng cấp chi bộ từ chi bộ trực thuộc thành chi bộ cơ sở.

Việc hoàn thành sắp xếp, sáp nhập là dấu mốc quan trọng trong tiến trình đổi mới tổ chức bộ máy ở khu dân cư; góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu quản lý và phục vụ nhân dân trong giai đoạn mới.

Dịp này, lãnh đạo phường Hội Phú đã tặng quà tri ân, ghi nhận những đóng góp đối với sự phát triển của địa phương của các bí thư, phó bí thư chi bộ, tổ trưởng các tổ dân phố, làng, trưởng ban công tác Mặt trận thôi tham gia công tác.