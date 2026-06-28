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Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai tiếp sóng Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW

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(GLO)- Sáng 30-6, Ban Bí thư Trung ương Đảng sẽ tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai sẽ tiếp sóng hội nghị để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh theo dõi.

Theo đó, hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp từ điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng (Nhà Quốc hội, TP. Hà Nội) và kết nối trực tuyến đến các điểm cầu trên cả nước. Thời gian tổ chức trong 1 buổi, bắt đầu từ 8 giờ.

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Tại Gia Lai, hội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu Trung ương đến điểm cầu của tỉnh, các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh và các điểm cầu ở cấp cơ sở đối với những nơi đủ điều kiện.

Tại hội nghị, các đại biểu sẽ được xem chiếu phim “40 năm thu hút đầu tư nước ngoài” và nghe quán triệt các nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8-6-2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Hội nghị nhằm giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên thống nhất cao về nhận thức và hành động, nắm vững nội dung cốt lõi, điểm mới, trọng tâm của Nghị quyết. Trên cơ sở đó cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động sát thực tiễn, khả thi, hiệu quả.

Đồng thời, bảo đảm Nghị quyết được triển khai đồng bộ, thống nhất, thông suốt từ Trung ương đến cơ sở; tạo sự đồng thuận, củng cố niềm tin, khơi dậy quyết tâm chính trị và tinh thần đổi mới, sáng tạo trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển nhanh, bền vững.

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Lắp ráp máy giặt tại nhà máy của Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng (100% vốn Hàn Quốc) tại Khu công nghiệp Tràng Duệ (Hải Phòng). Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai sẽ thực hiện tiếp sóng hội nghị từ các kênh VTV1, VOV1, VOV Giao thông của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam trên kênh GTV và website baogialai.com.vn. Mời cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh cùng theo dõi.

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