Giữ vững hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở

(GLO)- Sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố là chủ trương lớn nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền cấp xã.

Sau khi hoàn thành sắp xếp, yêu cầu đặt ra là nhanh chóng ổn định tổ chức, đưa các chi bộ thôn, tổ dân phố mới đi vào hoạt động nền nếp, tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo toàn diện ở cơ sở.

Từ ngày 1-7-2026, cùng với việc vận hành mô hình mới sau sắp xếp thôn, tổ dân phố, hoạt động tại các địa phương diễn ra thông suốt, đời sống người dân cơ bản không bị xáo trộn.

Để có được sự ổn định đó, các cấp ủy đã khẩn trương kiện toàn tổ chức đảng, bảo đảm các chi bộ mới sớm đi vào hoạt động ngay từ những ngày đầu.

Nhanh chóng kiện toàn tổ chức, ổn định hoạt động

Là 1 trong những địa phương có diện tích rộng, dân số đông, phường Bình Định đã sắp xếp từ 20 tổ dân phố còn 8 tổ dân phố. Ban Thường vụ Đảng ủy phường kịp thời ban hành quyết định kết thúc hoạt động của 20 chi bộ cũ để thành lập 8 chi bộ mới.

Chi bộ tổ dân phố Vĩnh Liêm (phường Bình Định) được thành lập trên cơ sở sáp nhập Chi bộ tổ dân phố Vĩnh Liêm (trước đây) và Chi bộ tổ dân phố Trần Phú với 154 đảng viên.

Ngay trong ngày đầu hoạt động, Thường trực Đảng ủy phường cùng cấp ủy chi bộ đã tổ chức công bố quyết định thành lập, thông qua quy chế làm việc và tổ chức kỳ sinh hoạt đầu tiên.

Được tín nhiệm giữ cương vị Bí thư Chi bộ tổ dân phố Vĩnh Liêm, ông Nguyễn Thanh Lượm chia sẻ: “Đây là trách nhiệm rất lớn bởi quy mô dân số và số lượng đảng viên sau sắp xếp đều tăng gấp đôi. Dù còn khó khăn ban đầu, tôi sẽ nỗ lực xây dựng chi bộ đoàn kết, vững mạnh, xứng đáng là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở”.

Chi bộ tổ dân phố Vĩnh Liêm (phường Bình Định) tổ chức kỳ sinh hoạt đầu tiên sau sáp nhập. Ảnh: N.H

Theo ông Nguyễn Thái Văn - Trưởng Ban Xây dựng Đảng (Đảng ủy phường Bình Định), để các chi bộ mới nhanh chóng ổn định, Đảng ủy phường đã chủ động rà soát, sắp xếp nhân sự cấp ủy các chi bộ từ trước. Việc bố trí cán bộ vừa bảo đảm tính kế thừa, vừa lựa chọn những nhân tố trẻ, có năng lực nhằm nâng cao chất lượng hoạt động.

Tại xã Hra, Chi bộ làng Chrơng được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 chi bộ làng Chrơng 1, Chrơng 2, Đak Dwe với 29 đảng viên. Ở kỳ sinh hoạt đầu tiên ngày 6-7, chi bộ đã tổ chức kết nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Hlưng (SN 2002), vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.

Ông Jơm - Bí thư Chi bộ làng - cho hay, sau sắp xếp, chi bộ xác định phát triển đảng viên mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm tăng cường sức trẻ, bảo đảm tính kế thừa của Đảng. Đây cũng là nội dung được chi bộ bổ sung vào Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2025-2030.

Bà Đinh Thị Minh Hà - Bí thư Đảng ủy xã Hra - cho biết, sau sắp xếp, Đảng bộ xã còn 9 chi bộ thôn, làng, giảm 5 chi bộ. Quy mô địa bàn và số lượng đảng viên tăng lên đòi hỏi đội ngũ bí thư chi bộ phải có năng lực, sức khỏe và tâm huyết.

“Căn cứ Hướng dẫn số 03-HD/BTCTW ngày 20-6-2026 của Ban Tổ chức Trung ương, chúng tôi chọn những đảng viên trẻ, có trình độ từ tốt nghiệp THPT trở lên, am hiểu công nghệ thông tin để chỉ định tham gia cấp ủy. Đồng thời, yêu cầu các chi bộ khẩn trương ổn định tổ chức, xây dựng nghị quyết phù hợp với thực tiễn mới” - bà Hà nhấn mạnh.

Phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở

Tuy nhiên, quy mô lớn hơn cũng đặt ra những yêu cầu mới. Ông Jơm cho biết, số lượng đảng viên tăng lên là tín hiệu tích cực nhưng cơ sở vật chất nhà văn hóa làng hiện chưa đáp ứng yêu cầu sinh hoạt của chi bộ sau sáp nhập. Ông mong muốn các cấp quan tâm đầu tư hạ tầng để người dân có điều kiện ổn định sinh hoạt, phát triển sản xuất trong giai đoạn mới.

Là đảng viên trẻ vừa được kết nạp, anh Hlưng (Chi bộ làng Chrơng, xã Hra) kỳ vọng cùng với đầu tư cơ sở vật chất, các cấp ủy sẽ tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn để từng bước trẻ hóa đội ngũ cán bộ thôn, làng, tổ dân phố.

Trong khi đó, ông Đào Sanh Đài - Bí thư Chi bộ thôn An Long 2 (xã Canh Vinh) cho rằng, khi quy mô diện tích và dân số tăng lên, khối lượng công việc của cán bộ cơ sở cũng lớn hơn. Tuy nhiên, đội ngũ cán bộ cơ sở quyết tâm vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Lãnh đạo xã Canh Vinh trao các quyết định chỉ định bí thư chi bộ thôn, làng trên địa bàn xã sau sắp xếp. Ảnh: ĐVCC

Ông Phan Chí Hùng - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy - thông tin: Đến ngày 1-7-2026, toàn tỉnh đã hoàn thành việc sắp xếp, tổ chức lại các chi bộ để đi vào hoạt động.

Sau sắp xếp có 1.400 chi bộ thôn, làng, tổ dân phố, giảm 1.293 chi bộ, tương đương giảm 48%; trong đó có 266 chi bộ tổ dân phố và 1.134 chi bộ thôn, làng.

“Để nâng cao hiệu quả hoạt động của các chi bộ, các Đảng bộ xã, phường đã kiện toàn đội ngũ bí thư chi bộ theo hướng chuẩn hóa về trình độ, năng lực và khả năng ứng dụng công nghệ trong điều hành, quản lý.

Đây là nền tảng để các chi bộ sau sắp xếp tiếp tục khẳng định vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, góp phần xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” - ông Hùng cho hay.