Xã Đức Cơ công bố nghị quyết và các quyết định về tổ chức bộ máy, nhân sự thôn, làng

(GLO)- Chiều 30-6, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) tổ chức Lễ công bố nghị quyết, các quyết định về tổ chức bộ máy và nhân sự thôn, làng trên địa bàn xã.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Đức Cơ trao quyết định thành lập chi bộ và chỉ định chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ các thôn, làng nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Mỹ Duyên

Tại buổi lễ, lãnh đạo HĐND xã đã công bố Nghị quyết về việc sắp xếp, tổ chức lại các thôn, làng, tổ dân phố và đổi tên một số tổ dân phố trên địa bàn.

Sau khi sắp xếp, xã Đức Cơ có 10 thôn, làng, gồm 4 thôn, làng được thành lập sau sắp xếp; 4 thôn giữ nguyên, không thực hiện sắp xếp, tiến hành đổi tên; 2 làng giữ nguyên hiện trạng là làng Lung Prông và làng Hrang.

Việc sắp xếp được thực hiện trên cơ sở quy mô dân số, điều kiện địa lý, đặc điểm lịch sử hình thành và yêu cầu quản lý nhà nước; góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Cũng tại buổi lễ, lãnh đạo xã đã công bố các quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ xã về việc kết thúc hoạt động các chi bộ làng, tổ dân phố cũ; thành lập các chi bộ thôn, làng mới; đổi tên các chi bộ tổ dân phố; đồng thời công bố quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy về chỉ định chi ủy, bí thư, phó bí thư các chi bộ thôn, làng nhiệm kỳ 2025-2030. Đại diện lãnh đạo xã đã trao các quyết định thành lập chi bộ và chỉ định chi ủy, bí thư, phó bí thư cho các đơn vị.

Bên cạnh đó, các đại biểu được công bố quyết định chỉ định thôn trưởng lâm thời các thôn, làng và quyết định của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã về thành lập, kiện toàn ban công tác Mặt trận tại các thôn, làng.

Quang cảnh lễ công bố. Ảnh: Mỹ Duyên

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Phạm Văn Cường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đức Cơ đề nghị đội ngũ cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp tục phát huy năng lực, uy tín và tinh thần trách nhiệm; nêu cao tinh thần gương mẫu, đoàn kết, thống nhất, chủ động hoàn thành tốt nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong giai đoạn mới, góp phần phục vụ nhân dân ngày càng hiệu quả.

Nhân dịp này, Đảng ủy xã Đức Cơ đã trao quà tri ân các đồng chí bí thư, phó bí thư chi bộ, thôn trưởng, trưởng ban công tác Mặt trận các làng, tổ dân phố nhiệm kỳ 2025-2027 thôi tham gia công tác.