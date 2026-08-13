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Phường Pleiku tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt về công tác quy hoạch cán bộ

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(GLO)- Sáng 13-8, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn phường (bước 2) trong quy trình quy hoạch cấp ủy và các chức danh lãnh đạo, quản lý của phường các nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 và quy hoạch nhiệm kỳ 2030-2035, 2031-2036.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phước - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có 74 cán bộ chủ chốt của phường.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt mục đích, yêu cầu và những nội dung trọng tâm của công tác quy hoạch cán bộ theo Hướng dẫn số 05-HD/BTCTU ngày 30-7-2026 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Kế hoạch số 134-KH/ĐU ngày 11-8-2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy phường.

Theo đó, công tác quy hoạch nhằm phát hiện, giới thiệu những cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín và triển vọng để làm cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý cho nhiệm kỳ hiện tại và các nhiệm kỳ tiếp theo, bảo đảm tính kế thừa, chuyển tiếp liên tục.

Phát biểu quán triệt tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Phước đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu và yêu cầu của từng chức danh; đánh giá toàn diện phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, uy tín, kết quả thực hiện nhiệm vụ và triển vọng phát triển của cán bộ.

Việc giới thiệu nhân sự phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công tâm, không vì quan hệ cá nhân, cảm tính, nể nang hoặc lợi ích cục bộ mà giới thiệu những người không đủ tiêu chuẩn, điều kiện.

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Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Bá Bính

Bí thư Đảng ủy phường cũng nhấn mạnh yêu cầu thực hiện nghiêm phương châm “động”, “mở”; hài hòa giữa tiêu chuẩn, cơ cấu và yêu cầu nhiệm vụ; trong đó tiêu chuẩn và chất lượng cán bộ được đặt lên hàng đầu. Đồng thời, quan tâm phát hiện cán bộ trẻ, cán bộ có năng lực chuyên môn, tư duy đổi mới, năng lực về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.

Trên cơ sở kết quả giới thiệu nhân sự, Ban Thường vụ Đảng ủy phường tiếp tục tổng hợp, rà soát để thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định, bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, khách quan và đúng yêu cầu đề ra.

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