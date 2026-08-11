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Phường Pleiku triển khai sắp xếp, sáp nhập các trường công lập

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ANH HUY ANH HUY
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(GLO)- Sáng 11-8, UBND phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức cuộc họp triển khai công tác sắp xếp, sáp nhập các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn.

Hiện phường Pleiku có 13 đơn vị trường học công lập. Theo phương án dự kiến, sau sắp xếp, địa phương còn 7 đơn vị trường học, gồm 7 trường chính và 7 phân hiệu.

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Các đại biểu tham gia ý kiến. Ảnh: Bá Bính

Cụ thể, ở bậc mầm non, sáp nhập các Trường Mầm non Hoa Phong Lan, Mai Vàng và Ánh Dương; Trường Mầm non Hoa Hồng giữ nguyên.

Ở bậc tiểu học, sáp nhập Trường Tiểu học Chu Văn An với Trường Tiểu học Cù Chính Lan; Trường Tiểu học Võ Thị Sáu với các trường: Tiểu học Hoàng Hoa Thám và Tiểu học Bùi Dự; Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi sáp nhập với bậc tiểu học của Trường Tiểu học và THCS Lê Văn Tám.

Ở bậc THCS, sáp nhập Trường THCS Nguyễn Huệ với bậc THCS của Trường Tiểu học và THCS Lê Văn Tám; Trường THCS Phạm Hồng Thái giữ nguyên.

Tại cuộc họp, Phòng Văn hóa - Xã hội phường đã thông tin các quy định, hướng dẫn liên quan đến việc sắp xếp đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; đồng thời, phổ biến các chế độ, chính sách đối với những trường hợp chịu tác động từ việc sắp xếp.

Đối với cán bộ quản lý dôi dư, phường định hướng bố trí làm công tác giảng dạy nếu đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn; điều động, chuyển công tác đến các cơ quan, đơn vị có nhu cầu hoặc giải quyết chế độ, chính sách theo quy định.

Đối với nhân viên dôi dư, phường xem xét thuyên chuyển hoặc bố trí vào vị trí việc làm khác phù hợp với trình độ chuyên môn, năng lực và nhu cầu sử dụng.

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Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Bá Bính

Bên cạnh công tác sắp xếp nhân sự, cuộc họp cũng tập trung thảo luận về công tác chuẩn bị năm học 2026-2027.

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