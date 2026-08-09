Bốc thăm xếp lớp đầu cấp: Có chặn được chuyện “xin lớp, chọn cô”?

(GLO)- Bốc thăm xếp lớp, giáo viên chủ nhiệm được một số trường áp dụng nhằm tăng tính khách quan, minh bạch và hạn chế tình trạng “xin lớp, chọn cô”. Tuy nhiên, hiệu quả còn phụ thuộc vào cách tổ chức và quản lý việc đổi lớp sau bốc thăm.

Trước thềm năm học 2026-2027, một số trường tổ chức bốc thăm ngẫu nhiên để xếp lớp cho học sinh đầu cấp. Có nơi sau khi chia học sinh vào các lớp còn tiếp tục bốc thăm giáo viên chủ nhiệm, với sự chứng kiến của phụ huynh và các bên liên quan.

Bốc thăm là giải pháp được một số địa phương, nhà trường lựa chọn nhằm tăng tính khách quan trong xếp lớp. Ảnh minh họa: ChatGPT

Về nguyên tắc, khi cả học sinh và giáo viên chủ nhiệm được phân bổ ngẫu nhiên, công khai, phụ huynh sẽ khó chủ động lựa chọn một lớp hoặc giáo viên cụ thể. Qua đó, khả năng cho việc “xin lớp, chọn cô” có thể được thu hẹp.

Tuy nhiên, bốc thăm xếp lớp không phải quy định bắt buộc áp dụng thống nhất đối với tất cả trường học trên cả nước. Đây là một trong những giải pháp được một số địa phương, nhà trường lựa chọn nhằm tăng tính khách quan trong xếp lớp.

Bốc thăm cũng không đồng nghĩa có thể loại bỏ tuyệt đối chuyện “xin lớp, chọn cô”. Hiệu quả của phương thức này phụ thuộc vào cách tổ chức.

Nếu danh sách học sinh và giáo viên được bốc thăm công khai, có người giám sát, kết quả được lập biên bản và việc đổi lớp sau đó chỉ thực hiện trong những trường hợp có lý do chính đáng, khả năng can thiệp vào kết quả sẽ được hạn chế. Ngược lại, nếu chỉ bốc thăm mang tính hình thức hoặc sau khi công bố vẫn có thể dễ dàng xin chuyển từ lớp này sang lớp khác, mục tiêu tạo sự công bằng sẽ khó đạt được.

Bên cạnh đó, việc phụ huynh cố tìm bằng được “cô tốt”, “lớp tốt” cũng có thể vô tình tạo ra tâm lý phân biệt giữa giáo viên và giữa các lớp.

Mỗi giáo viên đều có ưu, nhược điểm riêng; kết quả học tập và sự phát triển của trẻ còn phụ thuộc vào khả năng tiếp thu, sự chăm chỉ cùng nhiều yếu tố khác, chứ không thể chỉ quy về việc được học một giáo viên nhất định.

Do đó, bốc thăm có thể xem là một giải pháp giúp hạn chế “xin lớp, chọn cô”, nhưng yếu tố quyết định vẫn là sự công khai, minh bạch trong xếp lớp, phân công giáo viên và quản lý việc chuyển lớp sau khi danh sách đã được công bố.