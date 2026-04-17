Gần 500 học sinh Trường THPT Lê Lợi tham gia hội thi “Rung chuông vàng”

(GLO)- Ngày 17-4, Trường THPT Lê Lợi (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) tổ chức hội thi “Rung chuông vàng” với chủ đề “Tìm hiểu về biển đảo Việt Nam qua sách”, thu hút gần 500 học sinh khối 10 tham gia.

Học sinh Trường THPT Lê Lợi (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) tham gia hội thi “Rung chuông vàng”. Ảnh: Ngọc Duy

Mỗi lớp trong khối 10 chọn 5 thí sinh tranh tài qua 30 câu hỏi xoay quanh kiến thức về biển đảo Việt Nam. Thí sinh trả lời đúng tiếp tục ở lại sàn thi đấu, thí sinh trả lời sai sẽ bị loại. Thí sinh còn lại cuối cùng trên sàn thi đấu sẽ giành chiến thắng và được rung chuông vàng.

Bên cạnh phần thi chính, chương trình còn có các tiết mục văn nghệ đặc sắc do học sinh nhà trường biểu diễn, góp phần tạo không khí sôi nổi.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao giải nhất cho em Lê Đỗ Hồng Ngọc Ánh (lớp 10A7); trao 1 giải nhì, 2 giải ba cho các học sinh có thành tích xuất sắc.

Ban tổ chức trao giải nhất cho em Lê Đỗ Hồng Ngọc Ánh (lớp 10A7) tại hội thi “Rung chuông vàng”. Ảnh: Ngọc Duy

Hội thi được tổ chức nhằm hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2026, góp phần khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh. Các câu hỏi được xây dựng từ nguồn tài liệu tại thư viện nhà trường, gắn với kiến thức về biển đảo Việt Nam và chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Thông qua hoạt động, nhà trường mong muốn nâng cao nhận thức của học sinh về vai trò của văn hóa đọc, đồng thời bồi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước và ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam.