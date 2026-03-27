Trường Cao đẳng Gia Lai: Sôi nổi cuộc thi “Rung chuông vàng” lần thứ II

Các thí sinh tham gia cuộc thi. Ảnh: Minh Chí

Tham gia cuộc thi có 100 học sinh, sinh viên đến từ các khoa trong toàn trường. Các thí sinh tranh tài qua hình thức trả lời nhanh bộ câu hỏi kiến thức tổng hợp trong thời gian quy định. Nội dung xoay quanh các lĩnh vực chính trị, lịch sử, văn hóa, xã hội và hiểu biết về quá trình hình thành, phát triển của Trường Cao đẳng Gia Lai.

Cuộc thi được chia thành 2 chặng. Ở chặng thứ nhất, thí sinh lần lượt trả lời câu hỏi để chọn ra những gương mặt xuất sắc bước tiếp vào vòng trong; thí sinh trả lời sai rời sàn thi đấu.

Bước sang chặng hai, các thí sinh tiếp tục chinh phục hệ thống câu hỏi có độ khó cao hơn và được sử dụng quyền trợ giúp theo quy định; người trụ lại cuối cùng là người chiến thắng.

Ban tổ chức trao giải nhất cho thí sinh Đinh Văn Châu (Khoa Nông lâm). Ảnh: Minh Chí

Sau các vòng thi sôi nổi, kịch tính, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho thí sinh Đinh Văn Châu (Khoa Nông lâm), giải nhì thuộc về Phạm Nguyễn Tiến Đạt (Khoa Điện - Công nghệ thông tin), giải ba thuộc về Lê Anh Tuấn (Khoa Nghiệp vụ - Du lịch).

Bên cạnh phần thi chính, chương trình còn có các tiết mục văn nghệ, giao lưu với khán giả.

Khán giả tham gia phần giao lưu, trả lời câu hỏi tại cuộc thi. Ảnh: Minh Chí