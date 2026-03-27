Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chuyển động trẻ

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Sống đẹp Kỹ năng sống Khởi nghiệp

Trường Cao đẳng Gia Lai: Sôi nổi cuộc thi “Rung chuông vàng” lần thứ II

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MINH CHÍ
(GLO)- Chiều 26-3, Đoàn Trường Cao đẳng Gia Lai tổ chức cuộc thi “Rung chuông vàng” lần thứ II - 2026.

Các thí sinh tham gia cuộc thi. Ảnh: Minh Chí

Tham gia cuộc thi có 100 học sinh, sinh viên đến từ các khoa trong toàn trường. Các thí sinh tranh tài qua hình thức trả lời nhanh bộ câu hỏi kiến thức tổng hợp trong thời gian quy định. Nội dung xoay quanh các lĩnh vực chính trị, lịch sử, văn hóa, xã hội và hiểu biết về quá trình hình thành, phát triển của Trường Cao đẳng Gia Lai.

Cuộc thi được chia thành 2 chặng. Ở chặng thứ nhất, thí sinh lần lượt trả lời câu hỏi để chọn ra những gương mặt xuất sắc bước tiếp vào vòng trong; thí sinh trả lời sai rời sàn thi đấu.

Bước sang chặng hai, các thí sinh tiếp tục chinh phục hệ thống câu hỏi có độ khó cao hơn và được sử dụng quyền trợ giúp theo quy định; người trụ lại cuối cùng là người chiến thắng.

Ban tổ chức trao giải nhất cho thí sinh Đinh Văn Châu (Khoa Nông lâm). Ảnh: Minh Chí

Sau các vòng thi sôi nổi, kịch tính, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho thí sinh Đinh Văn Châu (Khoa Nông lâm), giải nhì thuộc về Phạm Nguyễn Tiến Đạt (Khoa Điện - Công nghệ thông tin), giải ba thuộc về Lê Anh Tuấn (Khoa Nghiệp vụ - Du lịch).

Bên cạnh phần thi chính, chương trình còn có các tiết mục văn nghệ, giao lưu với khán giả.

Khán giả tham gia phần giao lưu, trả lời câu hỏi tại cuộc thi. Ảnh: Minh Chí
Tiết mục văn nghệ đặc sắc góp phần tạo không khí sôi nổi cho cuộc thi. Ảnh: Minh Chí
Đánh giá bài viết

“Sức trẻ tình nguyện - Kết nối yêu thương”: Thắm tình kết nghĩa

(GLO)- Chương trình “Sức trẻ tình nguyện - Kết nối yêu thương” không chỉ phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên mà còn góp phần chăm lo thiết thực cho học sinh, người dân vùng khó, thắt chặt tình kết nghĩa và lan tỏa những giá trị nhân văn trong cộng đồng.

Sắc màu hội trại truyền thống 26-3

(GLO)- Tháng Thanh niên tại Gia Lai thêm sôi động với hội trại truyền thống được tổ chức Đoàn triển khai có chủ đề “Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Sáng tạo”, “Khát vọng tuổi trẻ”… Hội trại đã trở thành điểm hẹn ý nghĩa, nơi tinh thần đoàn kết và sức sáng tạo của ĐVTN được lan tỏa mạnh mẽ.

Lan tỏa ý thức bảo vệ chủ quyền trong học sinh tại xã Ia Pnôn

(GLO)- Ngày 21-3, tại xã biên giới Ia Pnôn (tỉnh Gia Lai), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức chương trình “Tháng Thanh niên”, “Tháng Ba biên giới”, gắn với Hội thi “Rung chuông vàng” tìm hiểu về biên giới quốc gia và Luật Biên phòng Việt Nam.

