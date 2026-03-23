Khởi tranh vòng bán kết cuộc thi AI Young Guru tại Quy Nhơn

(GLO)- Ngày 22-3, Trường Đại học FPT tổ chức vòng bán kết cuộc thi AI Young Guru tại 5 phân hiệu gồm: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ và Quy Nhơn. Đây là sân chơi công nghệ, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) dành cho học sinh THPT và trung cấp nghề toàn quốc.

Trải qua hơn 2 tháng phát động, AI Young Guru thu hút hơn 26.000 thí sinh từ 1.800 trường THPT và trung cấp nghề trên toàn quốc tham gia. Sau vòng 1 “Phổ cập và Ý tưởng”, Ban Tổ chức chọn các đội xuất sắc nhất để tham gia tranh tài tại vòng bán kết “Sàn đấu”.

Lễ khai mạc vòng bán kết cuộc thi AI Young Guru tại Quy Nhơn. Ảnh: Ngọc Luận

Tại vòng thi đấu này, trong thời gian 180 phút, các đội phải giải quyết bài toán do Ban Tổ chức cung cấp từ một bộ dữ liệu (Dataset) hoặc một vấn đề thực tế cụ thể. Các thí sinh trực tiếp sử dụng các công cụ AI để phân tích, xử lý và đưa ra kết quả tối ưu nhất.

Đây không chỉ là cơ hội để học sinh phát triển khả năng tư duy đổi mới sáng tạo, mà còn phát triển khả năng sử dụng AI thành thạo để giải quyết các vấn đề trong học tập, công việc… góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống và sự phát triển bền vững của xã hội.

Các đội thi tranh tài ở vòng bán kết. Ảnh: Ngọc Luận

Kết quả thi đấu được xếp hạng dựa trên 2 tiêu chí: chính xác và tốc độ. Từ kết quả vòng đấu, Ban Tổ chức chọn ra 30 đội xuất sắc nhất bước vào vòng chung kết.

Cuộc thi AI Young Guru là hoạt động hưởng ứng chủ trương phát triển nguồn nhân lực số gắn với Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia cùng Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá giáo dục và đào tạo.

Thông qua việc khuyến khích học sinh học tập và ứng dụng AI bài bản, an toàn, hiệu quả, cuộc thi cũng phù hợp với các định hướng của Bộ Giáo dục và Đào tạo về giáo dục AI cũng như hướng dẫn sử dụng AI trong dạy và học.

Các đội thi sử dụng AI để giải quyết bài toán do Ban Tổ chức đưa ra. Ảnh: Ngọc Luận

Đồng thời, thực hiện định hướng chiến lược “Future Forward - Global Ready” mà nhà trường đang theo đuổi, chú trọng việc đào tạo thế hệ công dân toàn cầu trong kỷ nguyên số, góp phần đưa học sinh tiếp cận với các chuẩn năng lực mới của thị trường lao động quốc tế, từ làm chủ công cụ AI, tư duy dữ liệu đến khả năng giải quyết bài toán thực tiễn trong môi trường đa ngành và liên tục biến đổi.