Meta bắt đầu thu phí tính năng AI trên Facebook, Instagram và WhatsApp

(GLO)- Meta - công ty mẹ của Facebook, Instagram và WhatsApp - đang mở rộng mô hình kinh doanh trả phí khi lần đầu tiên đưa nhiều tính năng AI và các công cụ nâng cao vào các gói thuê bao.

Động thái này được xem là bước đi nhằm đa dạng hóa nguồn thu trong bối cảnh tập đoàn công nghệ Mỹ đang chi hàng chục tỷ USD cho cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI).

Meta đang tung ra các gói thuê bao cao cấp cho mạng xã hội và lần đầu tiên áp dụng mô hình trả phí với chatbot AI. Ảnh: AFP/Dân Trí

Theo công bố mới nhất, Meta sẽ triển khai các gói Facebook Plus, Instagram Plus và WhatsApp Plus với mức giá từ 2,99 USD đến 3,99 USD mỗi tháng. Trong đó, Facebook Plus và Instagram Plus có giá 3,99 USD/tháng, còn WhatsApp Plus là 2,99 USD/tháng.

Các gói này bổ sung nhiều tính năng cao cấp như công cụ phân tích dữ liệu chi tiết hơn, theo dõi lượt xem Story, tăng khả năng tiếp cận người dùng, tùy chỉnh hồ sơ cá nhân, cùng một số công cụ hỗ trợ tương tác và cá nhân hóa trải nghiệm.

Đáng chú ý, Meta cũng bắt đầu thương mại hóa trực tiếp các dịch vụ AI. Công ty dự kiến thử nghiệm hai gói thuê bao Meta AI từ tháng 6 tại Singapore, Guatemala và Bolivia trước khi mở rộng sang các thị trường khác.

Gói Meta One Plus có giá 7,99 USD/tháng, hướng đến những người thường xuyên tạo hình ảnh, video bằng AI hoặc cần khả năng xử lý các tác vụ phức tạp hơn. Trong khi đó, gói Meta One Premium giá 19,99 USD/tháng sẽ cung cấp giới hạn sử dụng cao hơn đáng kể cùng nhiều tính năng AI nâng cao.

Theo Meta, các tính năng AI cơ bản vẫn tiếp tục được cung cấp miễn phí. Tuy nhiên, người dùng có nhu cầu sử dụng nhiều hơn, đặc biệt trong các tác vụ tạo nội dung bằng AI hoặc xử lý các yêu cầu suy luận phức tạp, sẽ phải trả phí để mở rộng giới hạn sử dụng.

Bên cạnh nhóm người dùng cá nhân, Meta còn giới thiệu các gói dịch vụ dành cho doanh nghiệp và nhà sáng tạo nội dung. Gói Meta One Essential có giá khoảng 15 USD/tháng, tích hợp các quyền lợi như xác thực tài khoản, kết nối hệ sinh thái mạng xã hội và một số công cụ quản lý. Cao cấp hơn là Meta One Advanced với giá khoảng 50 USD/tháng, cho phép tăng khả năng hiển thị nội dung, ưu tiên kết quả tìm kiếm và hỗ trợ phát triển lượng người theo dõi.

Giới phân tích nhận định việc Meta đẩy mạnh mô hình thuê bao phản ánh áp lực thu hồi vốn từ các khoản đầu tư khổng lồ vào hạ tầng AI. Dù doanh thu quảng cáo vẫn là nguồn thu chủ lực, tập đoàn này đang tìm kiếm thêm các kênh doanh thu mới từ dịch vụ số và AI trả phí.

Với xu hướng này, kỷ nguyên sử dụng hoàn toàn miễn phí các nền tảng mạng xã hội của Meta có thể dần thay đổi, khi ngày càng nhiều tính năng cao cấp được đưa vào các gói thuê bao dành cho người dùng sẵn sàng chi trả.