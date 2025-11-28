Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo là vấn đề cấp thiết trong quản lý, điều hành

(GLO)- Chiều 28-11, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo (trợ lý ảo AI) trong việc hỗ trợ ra quyết định trong quản lý, chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Hoàng Thảo

Đồng chí Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Trần Kim Kha trình bày các nội dung về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong cơ quan nhà nước: Tổng quan về trí tuệ nhân tạo và ChatGPT; Đảm bảo an toàn thông tin và đạo đức AI; Kỹ năng giao tiếp với AI; Khai thác kho dữ liệu đa lĩnh vực; Ứng dụng AI trong soạn thảo và xử lý văn bản hành chính; Phân tích dữ liệu; Huấn luyện, khai thác MyGPT.

Các đại biểu cũng chia sẻ, trao đổi về các nội dung liên quan đến cách ứng dụng AI trong xử lý công việc quản lý, điều hành hằng ngày.

Theo ông Trần Kim Kha, thời gian qua, Sở Khoa học và Công nghệ đã hỗ trợ mỗi sở, ban, ngành, địa phương 2 tài khoản ứng dụng trí tuệ nhân tạo giúp xử lý nhanh các nhiệm vụ được giao.

Qua đánh giá bước đầu, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác điều hành, quản lý của các cơ quan, đơn vị, địa phương mang lại hiệu quả tích cực, góp phần rút ngắn thời gian xử lý công việc, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Trần Kim Kha trình bày các nội dung về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong cơ quan nhà nước. Ảnh: N.H

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo là vấn đề cấp thiết trong việc quản lý, điều hành; giúp lãnh đạo tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương rút ngắn thời gian xử lý công việc, nâng cao hiệu quả điều hành, phục vụ người dân và doanh nghiệp, góp phần xây dựng chính quyền số hiện đại, chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu quả.

Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác quản lý, điều hành, xử lý công việc hành chính nhằm góp phần triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; hiện thực hóa định hướng chuyển đổi số. Đồng thời, đây cũng là bước đi cụ thể trong lộ trình đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cách thức sử dụng trí tuệ nhân tạo trong xử lý công việc, rút ngắn thời gian giải quyết các công việc và thủ tục hành chính. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xử lý công việc nhằm tinh gọn bộ máy theo hướng tinh, gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý không nên phụ thuộc quá nhiều vào việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo để xử lý công việc hằng ngày, vì trí tuệ nhân tạo không thể thay thế hoàn toàn trí tuệ của con người. Đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương rà soát, đánh giá hiệu quả của việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại đơn vị, địa phương; đồng thời đề xuất, tham mưu tỉnh hỗ trợ ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác điều hành, quản lý, xử lý công việc theo từng lĩnh vực có tính chất đặc thù đòi hỏi chuyên môn sâu…