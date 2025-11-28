Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời sự

AI như “đứa trẻ”, sử dụng phải có trách nhiệm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MAI LÂM
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Thảo luận tại hội trường Quốc hội về dự án Luật Trí tuệ nhân tạo (AI), đại biểu Nguyễn Văn Cảnh (thành viên đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai) nhấn mạnh cần có những quy định cụ thể về trách nhiệm của nhà cung cấp sản phẩm có ứng dụng AI để đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.

Đại biểu (ĐB) Nguyễn Văn Cảnh bày tỏ tán thành các chủ trương, chính sách nhằm kiến tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu. Đây là những yếu tố then chốt để gia tăng sức cạnh tranh và củng cố vị thế quốc gia trong kỷ nguyên mới.

Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng của công nghệ này đòi hỏi chúng ta phải cân bằng giữa việc thử nghiệm và bảo vệ tối đa quyền lợi người tiêu dùng, đặc biệt đối với những sản phẩm AI có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn, tính mạng của người dân.

gen-h-ai-nhu-dua-tre-su-dung-phai-co-trach-nhiem.jpg
ĐB Nguyễn Văn Cảnh đề xuất quy định giữ vững niềm tin để góp phần khuyến khích người dân sử dụng sản phẩm AI. Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh

Theo ĐB Cảnh, một quốc gia đưa ra quy chuẩn trách nhiệm cao sẽ đồng thời thúc đẩy chất lượng sản phẩm được tạo ra. Nếu nâng cao rõ ràng trách nhiệm của nhà cung cấp và nhà triển khai, chúng ta sẽ có những sản phẩm AI chất lượng, có khả năng cạnh tranh quốc tế.

ĐB Nguyễn Văn Cảnh đồng tình với quan điểm của ĐB Trần Văn Lâm (thành viên đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh) khi so sánh AI như một “đứa trẻ”. Khi đứa trẻ gây ra hậu quả, trách nhiệm bồi thường thuộc về cha mẹ. Việc xác định trách nhiệm rõ ràng sẽ tăng cường sự cẩn trọng của nhà cung cấp.

Do đó, ĐB Cảnh đề nghị bổ sung một khoản vào Điều 28 (Xử lý vi phạm và trách nhiệm bồi thường thiệt hại), với nội dung nhấn mạnh nguyên tắc sau: “Trường hợp hàng hóa, dịch vụ có hỗ trợ hệ thống AI được cung cấp cho người dùng là cá nhân, nếu không có sự thỏa thuận riêng của bên cung cấp và người dùng về hệ quả của việc sử dụng, khi phát sinh thiệt hại, việc bồi thường sẽ được thực hiện theo pháp luật áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không có hỗ trợ của AI”.

Quy định này đảm bảo sự công bằng và bảo vệ người tiêu dùng trong các giao dịch phổ thông, đồng thời giữ vững niềm tin để khuyến khích người dân sử dụng sản phẩm AI.

Khoản 2, Điều 9 (Phân loại và thông báo hệ thống trí tuệ nhân tạo), quy định: Bên triển khai được kế thừa kết quả phân loại của nhà cung cấp và có trách nhiệm bảo đảm an toàn, nguyên vẹn của hệ thống trong quá trình sử dụng; trường hợp sửa đổi, tích hợp hoặc thay đổi chức năng làm phát sinh rủi ro mới hoặc rủi ro cao hơn thì phối hợp nhà cung cấp thực hiện phân loại lại.

ĐB Nguyễn Văn Cảnh bày tỏ sự quan ngại về tính khả thi của quy định này: Làm thế nào để chắc chắn bên triển khai luôn hiểu rõ và nhận biết chính xác mức độ rủi ro tăng lên từ những thay đổi họ thực hiện?

Để phòng ngừa rủi ro và đảm bảo an toàn hệ thống một cách chủ động, ĐB Cảnh đề nghị sửa đổi khoản 2, Điều 9 theo hướng quy định mặc nhiên bên triển khai phải phối hợp với nhà cung cấp phân loại lại khi có bất kỳ sự thay đổi chức năng nào, không phụ thuộc vào việc có chắc chắn phát sinh rủi ro cao hơn hay không.

Cụ thể, đề nghị viết lại khoản 2, Điều 9 như sau: “Bên triển khai được kế thừa kết quả phân loại của nhà cung cấp và có trách nhiệm bảo đảm an toàn, nguyên vẹn của hệ thống trong quá trình sử dụng; trường hợp sửa đổi, tích hợp hoặc thay đổi chức năng thì phối hợp nhà cung cấp thực hiện phân loại lại”.

Đây là biện pháp cần thiết để kiểm soát chặt chẽ rủi ro trong quá trình ứng dụng AI trong thực tế, qua đó bảo vệ môi trường đầu tư và quyền lợi người dân.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) cần được thiết kế lại để giảm chi phí - tăng hiệu quả

Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) cần được thiết kế lại để giảm chi phí - tăng hiệu quả

Thời sự

(GLO)- Sáng 27-11, thảo luận ở hội trường Quốc hội về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi), đại biểu Lê Hoàng Anh kiến nghị thiết kế lại một số nội dung để giảm chi phí - tăng hiệu quả - quản trị theo rủi ro, nhưng vẫn bảo đảm quốc phòng, an ninh và phát triển bền vững.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội trao 50 tấn hàng hóa hỗ trợ Gia Lai khắc phục hậu quả lũ lụt.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội hỗ trợ Gia Lai 50 tấn hàng hóa

Thời sự

(GLO)- Sáng 26-11, đồng chí Trần Minh Sơn-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã tiếp đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ hàng hóa giúp tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả thiên tai.

Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai Siu Hương cho rằng mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học khó khả thi.

Cân nhắc lộ trình đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai

Thời sự

(GLO)- Thảo luận tại tổ về Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035, các thành viên đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị hết sức cân nhắc lộ trình đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Bộ đội dầm mình trong bùn non, giúp người dân dọn dẹp và tái thiết nhà cửa, trường học sau trận lũ lịch sử.

Nơi nào dân cần, bộ đội có mặt

Thời sự

(GLO)- Sau cơn lũ dữ, trường học, đường sá, nhà dân từ phố cho đến thôn quê đâu cũng thấy vệt nước lũ dâng và bùn non hiện hữu. Không quản hiểm nguy ứng cứu trong vùng ngập, sau khi nước rút bộ đội lại hiện diện ở khắp mọi nơi để hỗ trợ dọn dẹp “hiện trường”, cùng nhân dân tái thiết.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 573 vác bao cát để đắp hai tuyến đê bị vỡ.

Xã Tuy Phước phối hợp với Lữ đoàn 573 sửa chữa 2 tuyến đê bị vỡ

Thời sự

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, trong ngày 25-11, chính quyền xã Tuy Phước đã phối hợp với Lữ đoàn 573 (Quân khu 5, đóng tại phường An Nhơn Nam) triển khai khẩn cấp công tác khắc phục 2 đoạn đê bị vỡ trong đợt mưa lũ vừa qua để bảo vệ khu dân cư và diện tích sản xuất nông nghiệp.

Các doanh nghiệp KCN Phú Tài thiệt hại nặng do lũ

Doanh nghiệp Gia Lai đối mặt thiệt hại hàng trăm tỷ đồng sau lũ

Thời sự

(GLO)- Đợt lũ lịch sử đã gây thiệt hại nặng cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đặc biệt tại Khu công nghiệp Phú Tài. Ngay sau khi nước rút, toàn bộ Khu công nghiệp hiện lên với cảnh bùn đất phủ dày trên các nhà xưởng, hàng hóa ngổn ngang, nhiều kiện sản phẩm hư hỏng hoàn toàn.

null