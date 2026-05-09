Doanh nghiệp Việt tăng tốc chinh phục công nghệ AI, UAV chiến lược

(GLO)- Chiều 7-5, tại TP. Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã đến thăm, làm việc với Zalo Platforms, VNG Corporation và Real-Time Robotics Việt Nam - những doanh nghiệp đang tiên phong trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và thiết bị bay không người lái (UAV) tại Việt Nam.

Tại buổi làm việc với Zalo Platforms và VNG, Phó Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực đầu tư dài hạn của doanh nghiệp vào nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa các sản phẩm AI phục vụ tiếng Việt và nhu cầu thực tiễn của người Việt. Các sản phẩm như mô hình ngôn ngữ lớn KiLM, trợ lý ảo Kiki Auto hay Trợ lý Công dân số được xem là minh chứng cho năng lực làm chủ công nghệ của đội ngũ kỹ sư Việt Nam.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tham quan trải nghiệm thực tế Mô hình ngôn ngữ lớn KiLM, các trợ lý ảo tiếng Việt. Ảnh: VGP/Gia Huy

Theo Phó Thủ tướng, việc tập trung phát triển AI tiếng Việt, dữ liệu Việt Nam và giải quyết các bài toán của Việt Nam là hướng đi phù hợp, mang ý nghĩa chiến lược trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ toàn cầu ngày càng gay gắt. Ông nhấn mạnh, nếu không đầu tư mạnh cho công nghệ và đổi mới sáng tạo, nền kinh tế sẽ khó tạo ra động lực tăng trưởng mới.

Liên quan đến cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ, Phó Thủ tướng cho biết Bộ Khoa học và Công nghệ đang xây dựng nghị định về chính sách công nghệ cao với nhiều ưu đãi dành cho doanh nghiệp AI và công nghệ chiến lược.

Các chính sách dự kiến tập trung vào ưu đãi thuế xuất nhập khẩu linh kiện, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân cho chuyên gia nghiên cứu phát triển, cùng các chính sách về đất đai và hạ tầng.

Cùng ngày, đoàn công tác đã làm việc với Real-Time Robotics Việt Nam - doanh nghiệp do người Việt sáng lập, chuyên nghiên cứu và chế tạo UAV. Tại đây, Phó Thủ tướng tham quan quy trình R&D và sản xuất drone, camera, gimbal cùng các thiết bị điều khiển bay.

Real-Time Robotics hiện là doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên xuất khẩu UAV sang Mỹ và châu Âu, đồng thời đã làm chủ phần lớn công nghệ lõi trong lĩnh vực này.

Phó Thủ tướng đánh giá cao việc doanh nghiệp phát triển các dòng UAV phục vụ phòng chống thiên tai, kiểm tra đường điện cao thế, cứu hộ cứu nạn và quốc phòng - an ninh. Theo ông, đây đều là những lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu lớn và có thể tạo ra thị trường tiềm năng trong tương lai.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị các bộ, ngành và chính quyền TP. Hồ Chí Minh nghiên cứu cơ chế hỗ trợ đủ mạnh nhằm hình thành các “chim đầu đàn” công nghệ Việt Nam có khả năng cạnh tranh quốc tế, từng bước làm chủ các công nghệ chiến lược như AI, UAV và dữ liệu số.