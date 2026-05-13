Cẩn trọng với trend AI “bước ra từ trang cá nhân”

ANH TÚC ANH TÚC (theo TNO, Dân Trí, SKĐS)

(GLO)- Những ngày gần đây, trào lưu “bước ra từ trang cá nhân” lan truyền mạnh trên mạng xã hội, thu hút đông đảo người dùng, đặc biệt là giới trẻ.

Chỉ với vài thao tác đơn giản như chụp màn hình trang cá nhân Facebook, kết hợp ảnh chân dung và nhập câu lệnh vào công cụ AI, người dùng có thể tạo ra những hình ảnh mang phong cách điện ảnh, sống động như poster phim.

Trend bước ra từ trang cá nhân, đang thu hút giới trẻ quan tâm. Ảnh chụp màn hình

Theo chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu, khi tham gia các trào lưu AI kiểu này, người dùng vô tình cung cấp cho nền tảng nhiều dữ liệu quan trọng như khuôn mặt, giọng nói, bối cảnh nhà ở, nơi làm việc, bạn bè hoặc trẻ em.

Đặc biệt, ảnh khuôn mặt được xem là dữ liệu sinh trắc học - loại dữ liệu có tính định danh cao và gần như không thể thay đổi nếu bị lộ, khác với mật khẩu có thể đặt lại.

Các chuyên gia cảnh báo, dữ liệu thu thập từ ảnh và video công khai có thể bị lợi dụng để tạo Deepfake - công nghệ giả mạo khuôn mặt và giọng nói bằng AI. Từ đó, kẻ xấu có thể mạo danh nạn nhân để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, vượt qua các bước xác thực sinh trắc học của ngân hàng, ví điện tử.

Ngoài khuôn mặt, dữ liệu vân tay cũng có nguy cơ bị đánh cắp từ những bức ảnh độ phân giải cao. Theo cảnh báo của lực lượng an ninh mạng, camera smartphone hiện nay kết hợp AI có thể ghi lại cấu trúc vân tay nếu người dùng chụp ảnh ở khoảng cách gần.

Những hành động quen thuộc như tạo dáng chữ V, đăng ảnh cận tay hoặc tham gia các ứng dụng “ghép mặt AI”, “tạo sticker từ ảnh cá nhân”, “dự đoán tương lai bằng khuôn mặt” đều có thể tạo kẽ hở để dữ liệu sinh trắc học bị khai thác.

Một vấn đề khác được nhắc tới là sự thiếu minh bạch của nhiều nền tảng AI. Người dùng thường có thói quen nhấn “đồng ý” điều khoản sử dụng mà không đọc kỹ nội dung về việc lưu trữ, chia sẻ hay khai thác dữ liệu cá nhân.

Các chuyên gia khuyến cáo người dùng cần hạn chế đăng tải công khai ảnh chân dung cận mặt, video rõ giọng nói hoặc hình ảnh trẻ em trên mạng xã hội. Đồng thời, nên thận trọng với các ứng dụng AI không rõ nguồn gốc, kiểm soát chặt quyền riêng tư tài khoản và tránh cung cấp dữ liệu sinh trắc học cho những nền tảng thiếu tin cậy.

