Meta tăng cường kiểm soát nội dung độc hại với trẻ em Việt Nam

(GLO)- Meta - công ty mẹ của Facebook, Instagram và Messenger - vừa triển khai phiên bản nâng cấp của tính năng “Tài khoản Thanh thiếu niên” tại Việt Nam nhằm tăng cường kiểm soát nội dung dành cho người dùng trẻ tuổi.

Động thái này được xem là bước đi mới nhất trong xu hướng siết chặt quản lý mạng xã hội để bảo vệ thanh thiếu niên trên môi trường số.

Meta nâng cấp tính năng tài khoản thanh thiếu niên tại Việt Nam. Ảnh: CTV/Dân Trí)

Theo thông tin từ Meta, hệ thống mới được xây dựng dựa trên tiêu chí phân loại phim dành cho lứa tuổi 13+ cùng phản hồi từ phụ huynh. Các tài khoản thanh thiếu niên trên Facebook, Instagram và Messenger tại Việt Nam sẽ tự động được chuyển sang thiết lập kiểm soát mới.

Trong đó, nền tảng sẽ hạn chế hoặc chặn hiển thị các nội dung liên quan đến bạo lực, hình ảnh phản cảm, thử thách nguy hiểm, chất kích thích hay các bài đăng có yếu tố cổ xúy hành vi rủi ro.

Meta cho biết, công ty đã cải tiến công nghệ nhận diện nội dung để chủ động phát hiện các bài đăng không phù hợp với độ tuổi. Hệ thống kiểm duyệt mới không chỉ áp dụng ở bảng tin, Reels hay mục Khám phá mà còn mở rộng sang tìm kiếm, bình luận và cả trải nghiệm AI trên nền tảng.

Những tài khoản bị đánh giá thường xuyên chia sẻ nội dung không phù hợp sẽ không thể kết nối, nhắn tin hay tương tác với người dùng vị thành niên.

Bên cạnh đó, Meta cũng giới thiệu chế độ “Giới hạn Nội dung” với mức kiểm soát nghiêm ngặt hơn. Tính năng này cho phép phụ huynh can thiệp sâu hơn vào trải nghiệm trực tuyến của con em mình, bao gồm việc hạn chế xem, đăng tải hoặc nhận bình luận trên các nội dung nhạy cảm.

Theo kế hoạch, tính năng sẽ được triển khai chính thức vào cuối năm nay tại Việt Nam.

Đại diện Meta cho rằng thay vì cấm hoàn toàn trẻ em sử dụng mạng xã hội, giải pháp phù hợp hơn là xây dựng không gian trực tuyến an toàn theo từng độ tuổi. Quan điểm này được đưa ra trong bối cảnh nhiều quốc gia trên thế giới đang tăng cường quản lý mạng xã hội đối với trẻ vị thành niên.

Tại Việt Nam, việc Meta nâng cấp hệ thống bảo vệ thanh thiếu niên diễn ra trong bối cảnh các cơ quan chức năng cũng đẩy mạnh quản lý an toàn không gian mạng và tăng cường ngăn chặn nội dung xấu độc trên các nền tảng số.

Nhiều chuyên gia cho rằng sự phối hợp giữa doanh nghiệp công nghệ, cơ quan quản lý và phụ huynh sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng môi trường mạng lành mạnh cho trẻ em và thanh thiếu niên trong thời đại số.