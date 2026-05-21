Người dùng Việt cảnh giác hơn với phần mềm lậu

(GLO)- Từ thói quen “xài chùa” phần mềm đến nguy cơ mất dữ liệu, mất tài khoản và thiệt hại tài chính, ngày càng nhiều người dùng Việt Nam đang thay đổi quan điểm về phần mềm crack.

Theo phản ánh của báo chí và cộng đồng công nghệ, không ít trường hợp phải trả giá đắt vì cài đặt các phần mềm bẻ khóa tải từ những nguồn không rõ ràng.

Thông báo phần mềm chưa được kích hoạt trên màn hình máy tính của một người dùng. Ảnh: Trọng Đạt/VnExpress

Xu hướng sử dụng tài khoản chứa phần mềm crack đang giảm dần khi người dùng nhận ra rủi ro an ninh mạng ngày càng lớn. Thay vì bỏ tiền mua bản quyền, nhiều người trước đây thường tìm đến các bộ cài “miễn phí” trên mạng.

Tuy nhiên, đi kèm với sự tiện lợi trước mắt là nguy cơ nhiễm mã độc, bị đánh cắp dữ liệu cá nhân hoặc mất quyền kiểm soát tài khoản.

Theo các chuyên gia công nghệ, việc sử dụng phần mềm lậu có thể giúp tiết kiệm chi phí ban đầu nhưng lại kéo theo nhiều hệ lụy lâu dài. Các phần mềm crack thường bị chỉnh sửa mã nguồn, chèn thêm trojan, spyware hoặc công cụ đào tiền số trái phép. Khi người dùng vô tình tắt phần mềm diệt virus để cài đặt crack, máy tính gần như mở toang “cửa hậu” cho tin tặc xâm nhập.

Không chỉ cá nhân, các doanh nghiệp cũng đối mặt nguy cơ lớn nếu sử dụng phần mềm không bản quyền. Dữ liệu nội bộ, tài khoản ngân hàng hay thông tin khách hàng có thể bị đánh cắp thông qua các đoạn mã độc ẩn trong bộ cài.

Trong nhiều trường hợp, hacker còn lợi dụng máy tính nhiễm mã độc để biến thành công cụ phát tán thư rác hoặc tấn công mạng.

Các chuyên gia an ninh mạng cho biết, nhiều phần mềm crack hiện nay được phát tán kèm mã độc đánh cắp cookie đăng nhập, mật khẩu và dữ liệu trình duyệt. Dù bật xác thực hai lớp, người dùng vẫn có nguy cơ mất tài khoản nếu bị chiếm quyền phiên đăng nhập.

Thực tế cho thấy không ít người dùng sau khi cài game hoặc ứng dụng crack đã bị mất Facebook, email, tài khoản ngân hàng hoặc dữ liệu làm việc. Một số trường hợp phải cài lại toàn bộ hệ điều hành, thậm chí mất khả năng khôi phục dữ liệu.

Trước tình trạng này, các chuyên gia khuyến cáo người dùng nên ưu tiên phần mềm bản quyền, sử dụng các phiên bản miễn phí chính thức hoặc mô hình thuê bao phù hợp với nhu cầu. Đồng thời, cần thường xuyên cập nhật hệ điều hành, bật phần mềm bảo mật và tránh tải các tệp cài đặt từ nguồn không uy tín.