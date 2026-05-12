Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Khoa học - Công nghệ

Tin tức công nghệ

Nghị quyết số 57 Tin tức công nghệ

Linh kiện máy tính khan hiếm vì cuộc đua AI

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
ANH TÚC ANH TÚC (theo Znews, genk, vietnam.vn)

(GLO)- Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra những tác động trái chiều lên ngành công nghệ toàn cầu. Trong khi các tập đoàn AI và nhà sản xuất chip hưởng lợi lớn từ làn sóng đầu tư hạ tầng dữ liệu, nhiều lĩnh vực công nghệ truyền thống lại rơi vào khó khăn vì giá linh kiện leo thang.

Theo các báo cáo mới đây, thị trường linh kiện máy tính đang chịu áp lực lớn khi nhu cầu chip nhớ phục vụ AI tăng đột biến. Các hệ thống máy chủ AI cần lượng lớn DRAM và SSD để huấn luyện, vận hành mô hình trí tuệ nhân tạo, khiến nguồn cung bộ nhớ cho người dùng phổ thông bị thu hẹp đáng kể.

linh-kien-may-tinh-khan-hiem-vi-cuoc-dua-ai.jpg
Cuộc khủng hoảng bộ nhớ đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến toàn bộ thị trường phần cứng máy tính. Ảnh: Future.

Hệ quả là giá RAM, SSD và nhiều linh kiện máy tính tăng mạnh. Công ty ADATA cho biết lợi nhuận của hãng đã tăng gấp 17 lần so với cùng kỳ nhờ nhu cầu AI bùng nổ. Các doanh nghiệp như Macronix, Apacer, Team Group hay Nanya Tech cũng ghi nhận doanh thu và biên lợi nhuận cải thiện mạnh.

Trong khi đó, người dùng cá nhân và thị trường PC lại chịu ảnh hưởng nặng nề. Báo cáo từ Digitimes cho thấy các nhà sản xuất bo mạch chủ như Asus, MSI, Gigabyte hay ASRock đang chứng kiến doanh số giảm sâu. Asus - thương hiệu dẫn đầu thị trường - dự kiến chỉ tiêu thụ khoảng 10 triệu sản phẩm trong năm 2026, mức thấp nhất trong hơn một thập kỷ.

Các chuyên gia nhận định AI đang làm thay đổi toàn bộ chuỗi cung ứng bán dẫn. Những hãng sản xuất DRAM lớn như Samsung, SK Hynix hay Micron ngày càng ưu tiên chip nhớ hiệu năng cao cho trung tâm dữ liệu AI thay vì thị trường tiêu dùng. Điều này khiến linh kiện phổ thông trở nên khan hiếm hơn và giá bán tiếp tục leo thang.

Không chỉ ngành PC, nhiều thiết bị điện tử tiêu dùng khác cũng có nguy cơ tăng giá trong thời gian tới, từ điện thoại thông minh đến máy chơi game. Các chuyên gia cho rằng “cơn sốt” AI đang tái phân bổ lợi nhuận trong ngành công nghệ: các công ty cung cấp hạ tầng AI trở thành bên hưởng lợi lớn nhất, trong khi người tiêu dùng cuối phải gánh áp lực chi phí ngày càng cao.​

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đánh giá cao năng lực làm chủ hệ sinh thái AI và nền tảng hạ tầng số của các doanh nghiệp Việt trong "kỷ nguyên vươn mình".

Doanh nghiệp Việt tăng tốc chinh phục công nghệ AI, UAV chiến lược

(GLO)- Chiều 7-5, tại TP. Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã đến thăm, làm việc với Zalo Platforms, VNG Corporation và Real-Time Robotics Việt Nam - những doanh nghiệp đang tiên phong trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và thiết bị bay không người lái (UAV) tại Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Danh mục 10 nhóm công nghệ chiến lược theo Quyết định 21/2026/QĐ-TTg được kỳ vọng sẽ tạo ra động lực tăng trưởng mới cho kinh tế số Việt Nam

Xác lập 10 nhóm công nghệ chiến lược, định hình động lực tăng trưởng mới

Tin tức công nghệ

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 21/2026/QĐ-TTg công bố danh mục 10 nhóm công nghệ chiến lược quốc gia, tạo nền tảng quan trọng để tập trung nguồn lực phát triển các công nghệ lõi, nâng cao năng lực cạnh tranh và bảo đảm an ninh quốc gia trong giai đoạn mới.

Chuyên gia khuyến cáo người dùng nên tắt máy hoàn toàn (shutdown) định kỳ thay vì chỉ sử dụng chế độ sleep.

Cách dùng máy tính đúng để bền và mượt hơn

Tin tức công nghệ

(GLO)- Trong thói quen sử dụng máy tính hiện nay, nhiều người ưu tiên chế độ sleep (ngủ) thay vì tắt máy hoàn toàn để tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên, các chuyên gia công nghệ cho rằng việc chỉ “để máy ngủ” trong thời gian dài có thể ảnh hưởng đến hiệu năng và tuổi thọ thiết bị.

Nhân viên viễn thông hỗ trợ thực hiện xác thực sinh trắc học để không bị gián đoạn liên lạc.

SIM có bị khóa nếu đứng tên người thân?

Tin tức công nghệ

(GLO)- Tình trạng đăng ký SIM đứng tên hộ người thân, đặc biệt là cha mẹ lớn tuổi ở khu vực nông thôn, vẫn khá phổ biến tại Việt Nam. Tuy nhiên, việc duy trì hình thức này có thể trở thành rào cản về pháp lý và công nghệ cho cả người đứng tên lẫn người sử dụng.

Dữ liệu nhịp tim và tiêu hao calo trên đồng hồ thông minh thường có sai số.

Đừng quá tin vào dữ liệu từ đồng hồ thông minh

Tin tức công nghệ

(GLO)- Các thiết bị đeo thông minh, đặc biệt là đồng hồ thông minh (smartwatch), ngày càng phổ biến trong việc theo dõi sức khỏe cá nhân. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu và chuyên gia cảnh báo, các dữ liệu này không phải lúc nào cũng chính xác, đòi hỏi người dùng tiếp cận một cách thận trọng.

ICISE và APCTP ký kết hợp tác khoa học song phương

ICISE và APCTP ký kết hợp tác khoa học song phương

Tin tức công nghệ

(GLO)- Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tới Việt Nam, Trung tâm Lý thuyết Châu Á - Thái Bình Dương (APCTP) và Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác, mở ra chương trình mới trong hợp tác khoa học song phương.

null