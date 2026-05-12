Linh kiện máy tính khan hiếm vì cuộc đua AI

(GLO)- Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra những tác động trái chiều lên ngành công nghệ toàn cầu. Trong khi các tập đoàn AI và nhà sản xuất chip hưởng lợi lớn từ làn sóng đầu tư hạ tầng dữ liệu, nhiều lĩnh vực công nghệ truyền thống lại rơi vào khó khăn vì giá linh kiện leo thang.

Theo các báo cáo mới đây, thị trường linh kiện máy tính đang chịu áp lực lớn khi nhu cầu chip nhớ phục vụ AI tăng đột biến. Các hệ thống máy chủ AI cần lượng lớn DRAM và SSD để huấn luyện, vận hành mô hình trí tuệ nhân tạo, khiến nguồn cung bộ nhớ cho người dùng phổ thông bị thu hẹp đáng kể.

Cuộc khủng hoảng bộ nhớ đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến toàn bộ thị trường phần cứng máy tính. Ảnh: Future.

Hệ quả là giá RAM, SSD và nhiều linh kiện máy tính tăng mạnh. Công ty ADATA cho biết lợi nhuận của hãng đã tăng gấp 17 lần so với cùng kỳ nhờ nhu cầu AI bùng nổ. Các doanh nghiệp như Macronix, Apacer, Team Group hay Nanya Tech cũng ghi nhận doanh thu và biên lợi nhuận cải thiện mạnh.

Trong khi đó, người dùng cá nhân và thị trường PC lại chịu ảnh hưởng nặng nề. Báo cáo từ Digitimes cho thấy các nhà sản xuất bo mạch chủ như Asus, MSI, Gigabyte hay ASRock đang chứng kiến doanh số giảm sâu. Asus - thương hiệu dẫn đầu thị trường - dự kiến chỉ tiêu thụ khoảng 10 triệu sản phẩm trong năm 2026, mức thấp nhất trong hơn một thập kỷ.

Các chuyên gia nhận định AI đang làm thay đổi toàn bộ chuỗi cung ứng bán dẫn. Những hãng sản xuất DRAM lớn như Samsung, SK Hynix hay Micron ngày càng ưu tiên chip nhớ hiệu năng cao cho trung tâm dữ liệu AI thay vì thị trường tiêu dùng. Điều này khiến linh kiện phổ thông trở nên khan hiếm hơn và giá bán tiếp tục leo thang.

Không chỉ ngành PC, nhiều thiết bị điện tử tiêu dùng khác cũng có nguy cơ tăng giá trong thời gian tới, từ điện thoại thông minh đến máy chơi game. Các chuyên gia cho rằng “cơn sốt” AI đang tái phân bổ lợi nhuận trong ngành công nghệ: các công ty cung cấp hạ tầng AI trở thành bên hưởng lợi lớn nhất, trong khi người tiêu dùng cuối phải gánh áp lực chi phí ngày càng cao.​