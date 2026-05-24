Google I/O 2026: AI Gemini trở thành trung tâm mọi sản phẩm

ANH TÚC ANH TÚC (theo TTO, Dân Trí, vietnam.vn)

(GLO)- Tại hội nghị thường niên Google I/O 2026, Google đã cho thấy bước chuyển mạnh mẽ khi đưa trí tuệ nhân tạo (AI) trở thành trung tâm của toàn bộ hệ sinh thái sản phẩm.

Từ công cụ tìm kiếm, điện thoại, kính thông minh cho đến nền tảng làm việc và sáng tạo nội dung, AI Gemini hiện diện gần như ở mọi nơi, thể hiện tham vọng biến AI thành “trợ lý chủ động” trong đời sống số.

CEO Sundar Pichai cho biết Google đang bước vào “kỷ nguyên Gemini”. Ảnh: Wired/Dân Trí.

Điểm nhấn lớn nhất tại sự kiện năm nay là sự xuất hiện của dòng kính thông minh Android XR tích hợp Gemini AI. Google xác nhận thiết bị sẽ được phát hành vào mùa thu năm nay, đánh dấu sự trở lại của hãng trong lĩnh vực kính thông minh sau nhiều năm im ắng kể từ thời Google Glass.

Không chỉ hiển thị thông tin như các mẫu kính thực tế tăng cường trước đây, thế hệ kính mới được thiết kế thiên về tương tác bằng giọng nói và hỗ trợ AI theo thời gian thực. Người dùng có thể hỏi đường, dịch hội thoại, nhận gợi ý hoặc tìm kiếm thông tin mà không cần cầm điện thoại.

Song song với phần cứng, Google cũng giới thiệu Gemini 3.5 và Gemini Omni - thế hệ mô hình AI mới với khả năng xử lý đa phương thức, kết hợp văn bản, hình ảnh, âm thanh và video.

Theo Google, AI không còn chỉ trả lời câu hỏi mà có thể chủ động hỗ trợ công việc, quản lý lịch trình, xử lý email, tạo nội dung và thực hiện nhiều thao tác thay người dùng.

Một trong những thay đổi đáng chú ý là việc Gemini được tích hợp sâu vào công cụ tìm kiếm Google Search. AI có thể tổng hợp thông tin, đề xuất nội dung phù hợp và cá nhân hóa kết quả theo nhu cầu từng người dùng.

Google cũng mở rộng AI sang YouTube, Workspace, Android 17 và nhiều nền tảng khác nhằm tạo nên hệ sinh thái kết nối đồng bộ.

Ngoài ra, Google còn giới thiệu nhiều công cụ sáng tạo nội dung bằng AI như tạo video tự động, chỉnh sửa video bằng ngôn ngữ tự nhiên và giao diện Generative UI có khả năng tự sắp xếp nội dung theo truy vấn người dùng. Những tính năng này được xem là bước đi nhằm cạnh tranh trực tiếp với các nền tảng AI tạo sinh khác trên thị trường.

Giới công nghệ nhận định Google I/O 2026 không đơn thuần là màn ra mắt sản phẩm mới mà còn cho thấy sự “lột xác” của Google trong kỷ nguyên AI. Nếu trước đây công cụ tìm kiếm là trung tâm hệ sinh thái của hãng, thì nay Gemini đang dần trở thành “bộ não” cho toàn bộ sản phẩm và dịch vụ của Google trong tương lai.

