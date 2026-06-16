76 tên miền đặc biệt “.vn” sắp bước vào đợt đấu giá thứ hai

(GLO)- Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) cho biết: Từ ngày 24 đến 25-6 sẽ tổ chức đấu giá trực tuyến quyền sử dụng 76 tên miền cấp hai có 2 ký tự dưới tên miền quốc gia “.vn”. Đây là đợt đấu giá thứ 2 trong năm 2026 đối với nhóm tên miền ngắn, đẹp và có giá trị cao trên môi trường Internet.

Danh sách đấu giá lần này gồm nhiều tên miền được đánh giá có giá trị thương hiệu lớn như ab.vn, dr.vn, ic.vn, 9x.vn, ny.vn, hi.vn, ok.vn, fu.vn, mb.vn, ot.vn, vv.vn, ak.vn cùng nhiều tên miền kết hợp giữa chữ và số.

Danh sách đấu giá tên miền “.vn” đợt 2 năm 2026. Ảnh: TTO

Đây đều là những tài nguyên Internet khan hiếm, có khả năng nhận diện cao, dễ ghi nhớ và phù hợp cho hoạt động xây dựng thương hiệu, kinh doanh trực tuyến cũng như phát triển hiện diện số của doanh nghiệp.

Theo VNNIC, các phiên đấu giá sẽ được tổ chức công khai theo hình thức trực tuyến. Giá khởi điểm đối với mỗi tên miền là 10 triệu đồng, tiền đặt trước là 1 triệu đồng.

Ảnh minh hoạ. Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+

Cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện theo quy định đều có thể đăng ký tham gia. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính, người trúng đấu giá sẽ được đăng ký quyền sử dụng tên miền theo quy định của pháp luật về viễn thông và Internet.

Đây được xem là cơ hội hiếm để sở hữu những tên miền ngắn chỉ gồm hai ký tự - loại tài nguyên có số lượng hữu hạn và ngày càng được săn đón trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ.

Các chuyên gia cho rằng một tên miền đẹp không chỉ giúp tăng khả năng nhận diện thương hiệu mà còn góp phần bảo vệ tài sản số, hạn chế nguy cơ bị các chủ thể khác đăng ký hoặc khai thác các tên miền liên quan.

Trước đó, đợt đấu giá đầu tiên diễn ra vào tháng 3-2026 đã thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư. Nhiều tên miền ghi nhận mức giá trúng cao hơn nhiều lần giá khởi điểm, cho thấy sức hấp dẫn ngày càng tăng của thị trường tài sản số tại Việt Nam.

Việc tiếp tục đưa các tên miền đẹp ra đấu giá được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên Internet quốc gia, tạo cơ hội tiếp cận công bằng đối với các tên miền giá trị cao, đồng thời góp phần thúc đẩy kinh tế số, xã hội số và xây dựng các thương hiệu Việt Nam trên không gian mạng.