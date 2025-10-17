(GLO)- Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Thông tư số 21/2025/TT-BKHCN quy định về nội dung, trình tự phê duyệt quy hoạch kho số viễn thông, quy hoạch tài nguyên internet và thực hiện việc phê duyệt quy hoạch.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quy định nội dung, trình tự phê duyệt quy hoạch kho số viễn thông, tài nguyên Internet (ảnh minh họa).

Theo đó, nội dung quy hoạch kho số viễn thông, tài nguyên internet bao gồm quy định về tên, cấu trúc, độ dài, tính năng kỹ thuật của mã, số viễn thông, tài nguyên internet đảm bảo phù hợp với quy hoạch kho số viễn thông, tài nguyên internet quốc tế và khả dụng trong mạng viễn thông, Internet.

Danh mục quy hoạch kho số viễn thông bao gồm: quy hoạch cấu trúc số quốc tế và số quốc gia; quy hoạch số quốc gia; quy hoạch mã, số dịch vụ; quy hoạch mã, số định tuyến kỹ thuật; quy hoạch số dịch vụ khẩn cấp, số dùng chung; quy hoạch mã, số phục vụ lợi ích công cộng, quốc phòng, an ninh.

Danh mục quy hoạch tài nguyên internet bao gồm: quy hoạch tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”; quy hoạch địa chỉ internet (địa chỉ IP) và quy hoạch số hiệu mạng.

Thông tư quy định cơ quan lập quy hoạch xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch trên cơ sở đánh giá về điều kiện, nguồn lực, thực trạng phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, mục tiêu, các định hướng ưu tiên phát triển ngành.

Nội dung nhiệm vụ lập quy hoạch bao gồm: căn cứ lập quy hoạch; quan điểm, mục tiêu lập quy hoạch; phạm vi, đối tượng quy hoạch; xác định các nhiệm vụ trọng tâm của quy hoạch; dự thảo nội dung quy hoạch; thời hạn lập quy hoạch, kế hoạch lập quy hoạch và trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc tổ chức lập quy hoạch; thời kỳ quy hoạch; phương pháp lập quy hoạch; chi phí lập quy hoạch; nội dung khác (nếu có).

Cơ quan lập quy hoạch xây dựng Phiếu trình nhiệm vụ lập quy hoạch trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch.

Cơ quan lập quy hoạch kho số viễn thông là Cục Viễn thông trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ. Cơ quan lập quy hoạch tài nguyên internet là Trung tâm Internet Việt Nam trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thông tư trên cũng quy định việc công bố, thực hiện quy hoạch. Cụ thể, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày quy hoạch được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt, Cơ quan lập quy hoạch có trách nhiệm công bố quy hoạch trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ; trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông qua các hội nghị, hội thảo phổ biến văn bản quy phạm pháp luật.

Kể từ ngày quyết định phê duyệt quy hoạch có hiệu lực, Cơ quan lập quy hoạch có trách nhiệm tổ chức triển khai, thực hiện quy hoạch.

Thông tư số 21/2025/TT-BKHCN có hiệu lực thi hành từ ngày 20-11-2025.