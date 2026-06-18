Ra mắt cơ sở dữ liệu KOL đầu tiên tại Việt Nam

(GLO)- Lần đầu tiên tại Việt Nam, Cổng thông tin và Cơ sở dữ liệu về KOL chính thức được đưa vào vận hành tại địa chỉ kol.gov.vn.

Dự án do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Khoa học và Công nghệ) triển khai, nhằm xây dựng môi trường hoạt động minh bạch, chuyên nghiệp hơn cho cộng đồng người có ảnh hưởng và nhà sáng tạo nội dung số.

Cổng thông tin và Cơ sở dữ liệu về KOL chính thức ra mắt tại địa chỉ website: https://kol.gov.vn. Ảnh: Congly.vn

Nền tảng này ra đời trong bối cảnh kinh tế sáng tạo nội dung phát triển mạnh, kéo theo sự xuất hiện của hàng chục nghìn KOL, KOC trên các nền tảng mạng xã hội.

Bên cạnh những đóng góp tích cực trong quảng bá thương hiệu và lan tỏa thông tin, lĩnh vực này cũng đặt ra nhiều thách thức liên quan đến quản lý, kiểm chứng thông tin, quảng cáo và trách nhiệm xã hội của người có ảnh hưởng.

Theo giới thiệu, giao diện cổng thông tin được thiết kế với hai nhóm dữ liệu chính gồm bảng xếp hạng dành cho cá nhân KOL và bảng xếp hạng dành cho các tổ chức, mạng lưới quản lý đa kênh (MCN). Người dùng có thể theo dõi mức độ ảnh hưởng thông qua các biểu đồ trực quan và lựa chọn thống kê theo tuần hoặc tháng.

Một điểm đáng chú ý là hệ thống cho phép cá nhân và doanh nghiệp đăng ký xác thực danh tính để nhận dấu xác minh chính thức từ cơ quan quản lý nhà nước.

Việc xác thực được kỳ vọng sẽ giúp nâng cao uy tín của KOL, tạo thêm niềm tin đối với nhãn hàng, đối tác và người tiêu dùng, đồng thời hỗ trợ giải quyết các vấn đề pháp lý khi phát sinh tranh chấp.

Cùng với việc vận hành cơ sở dữ liệu, cơ quan chức năng cũng sẽ triển khai hoạt động rà soát và cấp chứng nhận cho những tài khoản có đóng góp tích cực, tuân thủ quy định pháp luật và minh bạch trong hoạt động quảng cáo.

Đây được xem là cơ sở để doanh nghiệp nhận diện và lựa chọn những nhà sáng tạo nội dung uy tín, hạn chế nguy cơ xảy ra khủng hoảng truyền thông do hợp tác với các cá nhân vi phạm chuẩn mực đạo đức hoặc pháp luật.

Trong thời gian tới, một bộ quy chuẩn cộng đồng dành cho KOL cũng sẽ được xây dựng. Bộ tiêu chí này tập trung vào đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội và chất lượng nội dung, đồng thời tham khảo kinh nghiệm từ nhiều quốc gia như Mỹ, Anh và Pháp. Qua đó, hướng tới hình thành hệ sinh thái sáng tạo nội dung lành mạnh, minh bạch và phát triển bền vững tại Việt Nam.